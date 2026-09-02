Los hinchas de Boca apuntaron contra un titular ante Vélez: “Se las ingenia para defraudarte”

Venía de anotar un gol y retrocedió un casillero en cuanto a la percepción de los seguidores del Xeneize sobre su juego.

Por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, Boca Juniors y Vélez Sarsfield igualaron sin goles en los 90 minutos, pero el Xeneize consiguió la clasificación a través de los penales. A pesar del triunfo, los hinchas fueron críticos con uno de los titulares.

Es que, por la lesión de Milton Delgado, Tomás Belmonte obtuvo la oportunidad de confirmar su buen momento luego de haber marcado el gol agónico ante Lanús el último fin de semana. Sin embargo, su rendimiento no estuvo a la altura e incluso se perdió un insólito gol.

Sobre el final de la primera parte, al mediocampista lo dejaron solo frente al arco, pero no logró entrarle bien y se le fue muy desviada. En redes sociales, los hinchas no le dejaron pasar esta acción.

¡SE LO PERDIÓ BELMONTE!



El mediocampista de Boca tuvo una chance clara de abrir el marcador ante Vélez en los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4fq35uWGV8 — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

“Uno no espera nada de Belmonte, pero el tipo igual se las ingenia para defraudarte”, soltó uno de los usuarios el X. Un segundo disparó con tono irónico: “Román dijo que Belmonte huele el gol… Llévenlo al médico porque tiene COVID”.

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