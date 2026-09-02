En todas las canchas del fútbol argentino habrá reconocimiento para el campeón del mundo, que le puso fin a su histórico ciclo en la Albiceleste.

Los futboleros alrededor del planeta aún están conmocionados por el retiro de Lionel Messi a nivel internacional. El rosarino dejó su huella en la Selección Argentina en más de dos décadas vistiendo la Albiceleste y cerró esta etapa dorada a sus 39 años.

El astro, que entregó una última gran función en el Mundial 2026 donde Argentina consiguió el subcampeonato con él como gran figura, recibe palabras de agradecimiento de todos los rincones de Argentina. Ahora, AFA impulsó un homenaje especial para el delantero de Inter Miami.

A través de un boletín oficial, publicado en su sitio web, el organismo presidido por Chiqui Tapia anunció que todos los partidos del Torneo Clausura, pero también del resto de las categorías y disciplinas de AFA, deberán pararse a los 10 minutos para rendir homenaje al ídolo de Barcelona.

Durante un minuto, los espectadores ofrecerán sus palmas para reconocerle a Messi su paso por la Albiceleste. También, las pantallas de los estadios pasarán un video institucional sobre la imponente carrera del atacante.

Messi en su tercera final del Mundial. (Foto: Getty)

El boletín de AFA sobre el homenaje a Messi

Se dispone que en la próxima fecha de todas las Categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez (10) minutos del Primer Tiempo de juego y se brinde un (1) minutos de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina.

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Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Desde su debut en 2005, fueron 21 años de carrera en la Selección Argentina. Fueron 207 partidos en los que aportó 125 goles y 68 asistencias. Ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022. Además, conquistó los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

Datos clave

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a los 39 años .

anunció su retiro de la Selección Argentina a los . AFA homenajeará a Messi deteniendo cada partido en el minuto 10 .

deteniendo cada partido en el . 207 partidos y 125 goles cosechó en sus 21 años de carrera.