Sin Delgado, la posible alineación de Boca para el duelo ante Vélez por los 8avos de final de la Copa Argentina

El Xeneize se mide con el equipo de los mellizos Barros Schelotto este miércoles en Córdoba.

Se viene otro partido trascendental para el Boca del Vasco Arruabarrena. A una semana de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize tendrá una parada brava por la Copa Argentina, enfrentando a Vélez en los octavos de final. El duelo está pautado para este miércoles a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para dicho compromiso, en el que se definirá el último cupo de los cuartos de final de la Copa Argentina, el Vasco ultima detalles en su formación para enfrentar a los de Guillermo Barros Schelotto, sabiendo que no podrá contar con una de sus piezas importantes en el mediocampo.

Es que Milton Delgado quedó fuera de los convocados por una molestia física y se realizó estudios, que constataron que padece una distensión. Tiene pocas chances de estar presente incluso ante Sao Paulo por la Sudamericana. Su lugar sería tomado por Tomás Belmonte, quien viene de ser el héroe en el agónico triunfo ante Lanús.

El resto del equipo sería similar al de aquel triunfo por el Clausura del pasado viernes, con la vuelta de Leandro Paredes al 11 en lugar de Camilo Rey Domenech. La única duda es quién reemplaza a Tomás Aranda: si es nuevamente Alan Velasco o si Sebastián Villa se mete entre los titulares.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

Así las cosas, la alineación que Arruabarrena piensa para medirse con Vélez en la Copa Argentina es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa o Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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Sin Milton Delgado, los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia

La previa de Boca – Vélez