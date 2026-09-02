River acelera por Francisco Álvarez: el dinero que ofertó y lo que pretende Argentinos Juniors

El Millonario va a la carga por el marcador central del Bicho ante la posible salida de Lautaro Rivero al fútbol de Emiratos Árabes.

En uno de los mercados de pases más extraños de la historia reciente para River, siguen los movimientos y un marcador central podría sumarse a las filas del Millonario en las próximas horas. Se trata de Francisco Álvarez, el defensor que se desempeña en Argentinos Juniors.

Desde hace algunos días que el club de Núñez está tras los pasos del jugador del Bicho, especialmente desde que tomó fuerza la posible salida de Lucas Martínez Quarta, quien finalmente se quedará en el club. El que se puede marchar ahora es Lautaro Rivero y por eso en River consideran que deben reforzar el sector, por eso ya ofertaron por Francisco Álvarez.

Según pudo saber Bolavip, River ofertó 3 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista nacido en San Juan. Desde Argentinos Juniors desestimaron este ofrecimiento ya que pretenden vender el 70% del pase a cambio de 6 millones de dólares. Las negociaciones continuarán y en Núñez hay optimismo en que se pueda cerrar en las próximas horas.

Francisco Álvarez. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

¿Rivero se va?

Siguen los movimientos en River y el próximo jugador que saldría es Lautaro Rivero, que perdió terreno desde que llegó Nicolás Otamendi. El marcador central zurdo podría emigrar a Shabab Al-Ahli Dubai FC, elenco de los Emiratos Árabes Unidos, puso sobre la mesa 5 millones de dólares para hacerse del pase del jugador, según adelantó Germán García Grova.

¿Hasta cuándo puede incorporar River?

Tras la lamentable lesión de Giorgio Costantini -se rompió nuevamente los ligamentos de la rodilla- el Millonario tiene plazo hasta el 12 de septiembre para sumar un nuevo futbolista a sus filas. Esto se debe a que, cuando sucede una lesión grave de un jugador que firmó el 25% de las planillas o más de Primera o Reserva se abre la posibilidad de reemplazarlo y el plazo es de 10 días.

Publicidad

DATOS CLAVE