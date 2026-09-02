River hoy: oferta por Álvarez y la polémica decisión de Galarza Fonda

Todas las novedades del Millonario de este miércoles 2 de septiembre, con el foco puesto en el cierre del mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 2 de septiembre, con la mira puesta en el mercado de pases. La oferta por Francisco Álvarez, la posible salida de Lautaro Rivero, Matías Galarza Fonda se plantó y no entrena más en Cantilo mientras negocia su traspaso a Inter Miami y la presentación de Germán Pezzella en Peñarol.

River ofertó por Francisco Álvarez

En uno de los mercados de pases más extraños de la historia reciente para River, siguen los movimientos y un marcador central podría sumarse a las filas del Millonario en las próximas horas. Se trata de Francisco Álvarez, el defensor que se desempeña en Argentinos Juniors.

Desde hace algunos días que el club de Núñez está tras los pasos del jugador del Bicho, especialmente desde que tomó fuerza la posible salida de Lucas Martínez Quarta, quien finalmente se quedará en el club. El que se puede marchar ahora es Lautaro Rivero y por eso en River consideran que deben reforzar el sector, por eso ya ofertaron por Francisco Álvarez.

Según pudo saber Bolavip, River ofertó 3 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista nacido en San Juan. Desde Argentinos Juniors desestimaron este ofrecimiento ya que pretenden vender el 70% del pase a cambio de 6 millones de dólares. Las negociaciones continuarán y en Núñez hay optimismo en que se pueda cerrar en las próximas horas.

Francisco Álvarez. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

¿Se va Lautaro Rivero?

Siguen los movimientos en River y el próximo jugador que saldría es Lautaro Rivero, que perdió terreno desde que llegó Nicolás Otamendi. El marcador central zurdo podría emigrar a Shabab Al-Ahli Dubai FC, elenco de los Emiratos Árabes Unidos, puso sobre la mesa 5 millones de dólares para hacerse del pase del jugador, según adelantó Germán García Grova.

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Lautaro Rivero, defensor de River. (Foto: Getty).

Galarza Fonda no entrena más en Cantilo y se va a Inter Miami

Tras volver del Mundial y comenzar a entrenar apartado del plantel por decisión dirigencial, el volante paraguayo Matías Galarza Fonda se plantó y pidió ser transferido de River en los próximos días, teniendo en cuenta que algunos mercados de pases aún siguen abiertos.

En este sentido, según lo informado por el periodista Germán García Grova, el ex Talleres tomó la determinación de no volver a entrenar en el predio de Cantilo y así forzar su salida, luego de que se cayera la posible vuelta a Olimpia de Paraguay, club en el que hizo sus primeros pasos. En las últimas horas se confirmó que su destino estará en Inter Miami, elenco que se lo lleva a préstamo por un año con una obligación de compra por objetivos.

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Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Peñarol presentó a Pezzella

A través de sus redes sociales, el conjunto uruguayo comunicó: “El Club Atlético Peñarol comunica la incorporación del jugador Germán Pezzella. El defensa argentino es campeón del mundo, bicampeón de América y ganador de la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA con su selección; campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores, de la Copa CONMEBOL Sudamericana y de la Recopa sudamericana con River Plate; campeón de la Copa del Rey en España con Real Betis. Formado en River Plate, jugó además en Real Betis de España y Fiorentina de Italia. Llega al Club en condición de libre“.

Pezzella firmó contrato hasta diciembre de 2027. (Foto: Prensa Peñarol).

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