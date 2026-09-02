Boca vs. Vélez EN VIVO y ONLINE por los octavos de la Copa Argentina 2026: formaciones confirmadas

Córdoba es el escenario de la última batalla por un boleto para los cuartos de final. El ganador enfrentará a Racing.

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca Juniors y Vélez Sarsfield se ven las caras este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Desde las 21.15, TyC Sports transmitirá el partido que contará con el arbitraje de Sebastían Zunino.

Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto volverán a enfrentarse luego del reciente empate por 1-1 en la Bombonera en el marco del Torneo Clausura. Del otro lado, ya en cuartos de final, Racing espera por el vencedor de este compromiso.

Las formaciones de Boca y Vélez

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VÉLEZ: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez.

Así está el cuadro de la Copa Argentina