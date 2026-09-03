Álvaro Montero, sobre la clasificación de Boca en Copa Argentina: “Esquivamos la última bala”

El arquero colombiano fue figura en la tanda de penales, pero fue autocrítico sobre un error colectivo que casi les genera la eliminación.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Boca Juniors superó un duro trámite ante Vélez Sarsfield y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Fue victoria por penales tras 90 minutos sin goles y Álvaro Montero volvió a ser figura en la tanda.

Ante su exequipo, el arquero colombiano atajó dos de los remates y llevó al Xeneize a la próxima instancia, en donde enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales del torneo.

Luego del partido, Montero se mostró autocrítico por el contragolpe de Vélez sobre el final de los 90 minutos en el que terminó cometiendo penal. Afortunadamente para el club de la Ribera, Dilan Godoy estrelló el remate contra el palo, dándoles vida a los de Rodolfo Arruabarrena.

“Pienso que tuvimos bastantes situaciones para convertir. Ellos tuvieron la más clara en el minuto 90 con el penalty. Era arriesgarse a lo que pasó o que nos metieran un gol. Esquivamos la última bala”, comenzó el arquero en declaraciones a TyC Sports.

🗣️ "TUVIMOS BASTANTES SITUACIONES PARA CONVERTIR"



🎙️ Montero se refirió al desarrollo del encuentro ante Vélez y profundizó en la jugada del penal en la última. #CopaArgentinaEnTyCSports



🎙️ @eze_sosa pic.twitter.com/p1PRQEwlS7 — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Y completó: “Fue una jugada donde tenía toda la ventaja el jugador de ellos. Son decisiones que tú tomas. En mi cabeza está que no nos hagan el gol en el primer intento y quemar el último cartucho en caso de que sea penalty y salió así. Son errores que no pueden estar cometiéndose. Afortunadamente, salimos victoriosos”.

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Lautaro Blanco destacó el trabajo de Montero

“Es importantísimo. Nosotros confiamos a muerte en él. Es un arquero mundial. En varios partidos tuvo atajadas clave. Hoy, como contra O’Higgins, se hizo grande y nos dio la ventaja de dos penales, que es muchísimo”, explicó el lateral izquierdo, que terminó el partido como capitán.

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