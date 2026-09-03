Guillermo Barros Schelotto, tras la eliminación de Vélez ante Boca: “Hoy el árbitro dirigió perfecto”

El entrenador del Fortín no puso excusas luego de quedar eliminado de la Copa Argentina. También se lamentó por el penal de Godoy en el final.

Este miércoles, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, Boca Juniors y Vélez Sarsfield se encontraron frente a frente en el marco de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Sin ningún tipo de dudas, un compromiso absolutamente trascendental y determinante para el futuro de ambos.

En medio de ese panorama, tal como se esperaba en la previa, el trámite del cotejo entre el Xeneize y el Fortín fue sumamente equilibrado. Tal es así que los 90 minutos terminaron empatados 0-0, aunque los del barrio porteño de Liniers tuvieron una oportunidad de oro para quedarse con la victoria, pero Dilan Godoy falló su penal.

Así las cosas, el clasificado rumbo a los cuartos de final de la Copa Argentina tuvo que dirimirse por intermedio de la definición por penales. En esa instancia, quien expuso una mayor efectividad y se transformó en el próximo rival de Racing Club en el propio certamen doméstico fue Boca, desatando la locura de todos sus hinchas.

Bajo esa órbita, luego del partido y en medio de la tristeza por haber caído de forma ajustada, por la vía de los penales, Guillermo Barros Schelotto, director técnico de Vélez, dio el presente para brindar la conferencia de prensa correspondiente. Por intermedio de la misma, proporcionó sus sensaciones acerca de lo acontecido.

En ese sentido, Guillermo no puso excusas con respecto al encargado de impartir justicia: “El árbitro hoy me parece que dirigió perfecto. Nada que decir y, normalmente, a veces se pueden equivocar a favor y en contra. Uno lo plantea, pero siempre con respeto; aunque lo que pasó el sábado pasado nos dolió, nos entristeció y lo hicimos saber”.

“Hoy, gracias a Dios, hay que hablar del resultado, del juego, de los penales, del penal que erramos en el minuto 90. Lamentablemente, nos tocó eso, pero creo que el hincha de Vélez tiene que estar satisfecho, no contento porque no pasamos, pero sí sentirse orgulloso del equipo que tiene”, profundizó el entrenador del Fortín.

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Posteriormente, para respaldar completamente a Dilan Godoy, juvenil que erró el penal que podría haber significado la clasificación de Vélez, no dudó: “Lamentablemente, da en el palo. En la final del Mundial 1994, lo erró Franco Baresi, el central de Italia que tenía 35 años. Es una circunstancia que toca vivir”.

“La perspectiva la podés manejar según lo que querés decir: si no tenía experiencia o si no tenía la fuerza de la juventud”, completó Barros Schelotto sobre la determinación de que un disparo desde el punto del penal tan pesado sea ejecutado por un juvenil.

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