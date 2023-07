Se terminó la estadía de Óscar Romero con la camiseta de Boca, ya que no venía teniendo continuidad con Jorge Almirón. A pesar de que el paraguayo generó muchísima esperanza e ilusión entre los fanáticos, no logró rendir de la manera que se lo esperaba.

Después de haber rescindido su vínculo con el Xeneize, el enganche se refirió a lo que fue su paso por Brandsen 805, donde convirtió 4 goles y aportó 14 asistencias en 64 partidos, además de que conquistó 3 títulos. Si bien no se mostró enojado con Almirón, reveló que hace tiempo buscaba su partida.

“Me llevo muy buenos recuerdos de la institución y de la gente. Me llevo lo mejor de un club tan grande como lo es Boca”, destacó en diálogo con el programa radial de su país Fútbol a lo Grande, y añadió que “siempre di lo mejor en Boca y agradezco por todo a la directiva en la persona de Juan Román Riquelme. No hablé con el técnico, directamente con la directiva que siempre me trató muy bien. Ya veníamos hablando de mi salida” .

Con respecto a lo que será su futuro, donde se lo vinculó con Vasco da Gama y San Lorenzo de Almagro, Romero reveló que en Paraguay siempre lo relacionan a su primer amor: Cerro Porteño. “Siempre que hay mercado de pases la gente de Cerro Porteño está allí. Uno es muy agradecido por el interés que siempre me demuestra, Cerro siempre está en mi sentimiento y me dio la oportunidad de crecer en mí carrera. Desde ahora analizo todo con mi familia”, confesó. Pero no quedó allí.

“En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar. No le quiero cerrar a nadie las puertas, mi idea es salir al exterior. Siempre sigo a Cerro y al fútbol paraguayo, ojalá pronto se de mi vuelta. Vamos a ver qué me dice mi futuro” , enfatizó en los micrófonos del medio de comunicación guaraní. Y luego admitió el interés de Vasco da Gama: “Con Ramón Díaz no hable, sí con los directivos que mostraron interés. Analizaré bien, me sentaré con mi gente para ver que es lo que más me sirve porque no quiero esperar mucho”.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors se podrán disfrutar en vivo a través de diversas opciones, como por ejemplo, canales de televisión como TNT Sports, el servicio de streaming Flow y plataformas en línea dedicadas al fútbol como Fútbol Libre.

¿Quién será el árbitro para el partido de Boca contra Independiente?

El árbitro designado para el encuentro entre Boca Juniors e Independiente ha sido anunciado por la AFA. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.