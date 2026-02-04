José Mourinho eligió su candidato para ganar la Champions League 2026: “El rey”

La Champions League ya solo tiene 24 equipos en carrera, luego de que 12 quedaran fuera en la primera ronda, incluyendo al campeón de Italia, Napoli y al líder de la Eredivisie, el PSV Eindhoven. Entre los equipos que jugarán 16avos, está el Benfica de José Mourinho, que deberá enfrentar una vez más al Real Madrid, como ya lo hizo siete días atrás y, para el entrenador portugués, no podía haber peor rival.

Luego de ignorar por completo el sorteo de los 16avos, donde podría haberle tocado enfrentar al Real Madrid o al Inter de Milán, Mourinho finalmente se pronunció sobre el merengue, su rival, y lo destacó como el máximo candidato a ganar esta edición de la Champions League. “Solo teníamos dos opciones, Real o Inter. No teníamos muchas alternativas. Nos tocó el rey“, reconoció Mourinho.

En diálgo con BTV, el canal operado por el propio club Benfica, Mourinho se refirió al Madrid como el máximo candidato y lo explicó con una anécdota de lo sucedido luego del triunfo por 4 a 2 en el Estadio da Luz en la última fecha de la fase de liga.

Real Madrid, el máximo candidato a ganar la Champions para José Mourinho. (Getty)

“El otro día, después del partido, un jugador de Real Madrid me ofreció su camiseta. Se la mostré a mis colegas, y les señalé símbolo que tenía, el de las 15 Champions. Es el rey, con todo lo que ello significa“, destacó Mou. “No es solo historia, vamos a jugar contra quien seguramente sea el máximo favorito para ganar esta competencia“, completó.

Puede que el Arsenal haya clasificado con puntaje ideal a octavos de final, que el PSG sea el último campeón o que el Bayern Múnich y el Barcelona se hayan hinchado a goles en la fase de liga. Pero, para Mourinho, el máximo candidato sigue siendo el Real Madrid, su próximo rival.

Cuándo juegan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

La serie de ida y vuelta entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de la Champions League tendrá su primer partido el martes 17 de febrero, mientras que la vuelta será en el Santiago Bernabéu, el miércoles 25 del mismo mes.

Benfica venció a Real Madrid en la fase de liga y ahora se enfrentarán en 16avos. (Getty)

Al haber terminado mejor ubicado en la tabla de la fase de liga, el Real Madrid (9), tendrá la ventaja de definir como local ante el Benfica (24), incluso a pesar de que el conjunto luso ganó el enfrentamiento directo que tuvieron por 4 a 2.

El cuadro de la Champions League

El cuadro de la Champions League 2025/26. (UEFA)

Datos clave