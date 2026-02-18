Tras la revisión del VAR, el gol de Julián Álvarez para que Atlético de Madrid esté en ventaja ante Brujas por la Champions League

Atlético de Madrid visitó a Brujas por los Playoffs de la UEFA Champions League, donde el encuentro comenzó con una polémica por la mano dentro del área que ignoró el árbitro sueco Glenn Nyberg y que sancionó el VAR. Así, los españoles se pusieron en ventaja por los pies de Julián Álvarez.

Solamente transcurrían 8 minutos del primer tiempo cuando el nacido en Calchín cambió la pena máxima por la apertura del marcador. Con un remate fuerte y esquinado hacia el palo izquierdo del arquero, lo dejó sin reacción alguna. De hecho, Simon Mignolet se quedó parado en el medio del arco.

A partir de este tanto, el Colchonero se puso en ventaja y se ilusiona con poder meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque aún resta la revancha, que se disputará el próximo martes 24 de febrero, a las 14:45 (Argentina) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Cabe destacar que la Araña alcanzó los 42 goles en 92 partidos disputados con la camiseta de Atlético de Madrid, institución a la que llegó procedente desde Manchester City. Y tras la extensa racha adversa que atravesó, anotó por segundo partido consecutivo, ya que le convirtió a Barcelona por la Copa del Rey.

El gol de Julián Álvarez en Brujas vs. Atlético de Madrid

