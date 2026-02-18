Es tendencia:
Tras la revisión del VAR, el gol de Julián Álvarez para que Atlético de Madrid esté en ventaja ante Brujas por la Champions League

La Araña abrió la cuenta en condición de visitante, luego de que el árbitro Glenn Nyberg sancionara la pena máxima.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez celebra su gol en Atlético de Madrid.
Julián Álvarez celebra su gol en Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid visitó a Brujas por los Playoffs de la UEFA Champions League, donde el encuentro comenzó con una polémica por la mano dentro del área que ignoró el árbitro sueco Glenn Nyberg y que sancionó el VAR. Así, los españoles se pusieron en ventaja por los pies de Julián Álvarez.

Solamente transcurrían 8 minutos del primer tiempo cuando el nacido en Calchín cambió la pena máxima por la apertura del marcador. Con un remate fuerte y esquinado hacia el palo izquierdo del arquero, lo dejó sin reacción alguna. De hecho, Simon Mignolet se quedó parado en el medio del arco.

A partir de este tanto, el Colchonero se puso en ventaja y se ilusiona con poder meterse en los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque aún resta la revancha, que se disputará el próximo martes 24 de febrero, a las 14:45 (Argentina) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Cabe destacar que la Araña alcanzó los 42 goles en 92 partidos disputados con la camiseta de Atlético de Madrid, institución a la que llegó procedente desde Manchester City. Y tras la extensa racha adversa que atravesó, anotó por segundo partido consecutivo, ya que le convirtió a Barcelona por la Copa del Rey.

El gol de Julián Álvarez en Brujas vs. Atlético de Madrid

Julián Mazzara
Julián Mazzara

