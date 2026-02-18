Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

El elenco belga llegó a esta instancia luego de finalizar en el 19° puesto de la fase de liga, con 10 puntos en 8 presentaciones producto de 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

El Colchonero finalizó en el 14° puesto de la fase de liga de la Champions League, ya que consiguió 13 puntos por 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

En el marco del partido de ida de los playoff de la UEFA Champions League, en el Jan Breydelstadion, Brujas de Bélgica y Atlético de Madrid se enfrentan en búsqueda de un buen resultado para la revancha. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Glenn Nyberg y podrá verse a través de ESPN y Disney+.