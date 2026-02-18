En el marco del partido de ida de los playoff de la UEFA Champions League, en el Jan Breydelstadion, Brujas de Bélgica y Atlético de Madrid se enfrentan en búsqueda de un buen resultado para la revancha. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Glenn Nyberg y podrá verse a través de ESPN y Disney+.
Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto
En el Jan Breydelstadion, belgas y españoles se enfrentan por la ida de los playoff que da un cupo a los octavos de final del certamen.
Los equipos realizan la entrada en calor
En el campo de juego del Jan Breydelstadion, los futbolistas de Brujas y Atlético de Madrid realizan los primeros movimientos precompetitivos.
La formación de Atlético de Madrid
El Colchonero formará con: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri: Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman; Julián Alvarez y Antoine Griezmann.
La formación de Brujas
El equipo local sale a la cancha con: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika; Mamadou Diakhon, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Nicoló Tresoldi.
El camino de Atlético de Madrid
El Colchonero finalizó en el 14° puesto de la fase de liga de la Champions League, ya que consiguió 13 puntos por 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.
El camino de Brujas
El elenco belga llegó a esta instancia luego de finalizar en el 19° puesto de la fase de liga, con 10 puntos en 8 presentaciones producto de 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.
Palabra autorizada