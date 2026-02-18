Es tendencia:
Champions League

Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

En el Jan Breydelstadion, belgas y españoles se enfrentan por la ida de los playoff que da un cupo a los octavos de final del certamen.

Los equipos realizan la entrada en calor

En el campo de juego del Jan Breydelstadion, los futbolistas de Brujas y Atlético de Madrid realizan los primeros movimientos precompetitivos.

La formación de Atlético de Madrid

El Colchonero formará con: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri: Giuliano Simeone, Koke, Marcos Llorente, Ademola Lookman; Julián Alvarez y Antoine Griezmann.

La formación de Brujas

El equipo local sale a la cancha con: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika; Mamadou Diakhon, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Nicoló Tresoldi.

El camino de Atlético de Madrid

El Colchonero finalizó en el 14° puesto de la fase de liga de la Champions League, ya que consiguió 13 puntos por 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

El camino de Brujas

El elenco belga llegó a esta instancia luego de finalizar en el 19° puesto de la fase de liga, con 10 puntos en 8 presentaciones producto de 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Brujas y Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League.
© GettyBrujas y Atlético de Madrid se enfrentan por la Champions League.

En el marco del partido de ida de los playoff de la UEFA Champions League, en el Jan Breydelstadion, Brujas de Bélgica y Atlético de Madrid se enfrentan en búsqueda de un buen resultado para la revancha. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Glenn Nyberg y podrá verse a través de ESPN y Disney+.

