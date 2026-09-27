¿Por qué Álvaro Montero no ataja en Boca vs. Racing por la Copa Argentina?

El arquero colombiano fue la figura de la tanda de penales ante Vélez en octavos de final, pero ahora no estará ni en el banco de suplentes.

Boca Juniors enfrenta a Racing esta tarde por los cuartos de final de la Copa Argentina. El conjunto Xeneize accedió a esta instancia luego de superar por penales a Vélez, pero precisamente la gran figura de esa tanda no estará disponible para el partido de este domingo.

Estamos hablando de Álvaro Montero, arquero colombiano del Xeneize que atajó dos penales (a Elías Gómez y Thiago Silvero) para que Boca se imponga por 4-3 en la definición. Ahora bien, la ausencia del guardameta no tiene que ver con una lesión ni suspensión.

¿Por qué Álvaro Montero no ataja en Boca vs. Racing?

La razón por la que Montero no está a disposición de Rodolfo Arruabarrena para el choque entre Boca y Racing por Copa Argentina es que en estos momentos se encuentra con la Selección de Colombia.

Álvaro Montero, en Baltimore, con la Selección de Colombia antes de enfrentar a México (Getty Images)

El arquero de 31 años fue citado por Néstor Lorenzo para la fecha FIFA y fue titular este sábado en el empate 1-1 con México, partido amistoso disputado en el M&T Bank Stadiuml de Baltimore, Maryland.

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En síntesis

Boca Juniors enfrenta a Racing por cuartos de la Copa Argentina.

enfrenta a Racing por cuartos de la Copa Argentina. Álvaro Montero no ataja por estar citado con la Selección de Colombia.

no ataja por estar citado con la Selección de Colombia. Titular con Colombia, jugó el sábado en el empate 1-1 ante México.