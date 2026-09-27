Estudiantes será sancionado por la AFA tras los incidentes en la Supercopa Internacional

Este lunes habrá una reunión para determinar qué castigo deberán afrontar los implicados en el final escandaloso en Santiago del Estero.

La Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central quedó marcada por las polémicas y un final lleno de incidentes. De hecho, el árbitro principal Darío Herrera -quien fue increpado por Juan Sebastián Verón– ni siquiera llegó a dar por terminado el partido y la AFA tomó nota de todo lo sucedido.

Tal como informó Olé en las últimas horas, el ente rector del fútbol argentino tiene una reunión programada para este lunes con el objetivo de definir los pasos a seguir. Lo que sí es un hecho es que la situación no quedará en el aire y habrá sanciones que se cumplirían en la Liga Profesional de Fútbol.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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Asimismo, la AFA todavía aguarda el informe de Darío Herrera para tener más claridad sobre los castigos a aplicar. Ahora bien, es importante mencionar que la lógica sería que si hay sanciones para Estudiantes, también deberían caer en el lado de Rosario Central, ya que el escándalo final involucró a miembros de ambas delegaciones.

¿Qué pasó en el final de la Supercopa Internacional?

El Pincha vivió una jornada hostil en Santiago del Estero tanto adentro como afuera del Estadio Madre de Ciudades. Por un lado, los hinchas fueron demorados y agredidos por la policía local; mientras que, por el otro, el equipo se vio perjudicado por decisiones arbitrales en el campo de juego.

Este conjunto de situaciones generó tensión entre los jugadores y todo explotó luego del tercer gol de Rosario Central. Tras una tangana entre los futbolistas, la situación subió de temperatura cuando se involucraron miembros del cuerpo técnico y llegó a haber una fuerte pelea en la entrada del túnel de vestuarios.

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Acto seguido, Juan Sebastián Verón bajó al campo de juego para respaldar los futbolistas de Estudiantes y luego apuntó contra Darío Herrera cara a cara. Finalmente, la delegación del León aplaudió irónicamente al cuerpo arbitral cuando este recibió las medallas en el escenario.

En síntesis