Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Rosario Central

Este sábado por la tarde, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente. De esta manera, el Canalla dio la vuelta en el Estadio Único Madre de Ciudades y sumó un nuevo título.
¡¡MÁS AL ÁNGULO IMPOSIBLE!! La pegada de Fideo Di María sigue intacta… ¡Golazo de tiro libre en la Supercopa Internacional!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
📺 La #SupercopaInternacional 🏆, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5pPruc3k1t
Dicho duelo estelar con un título en juego se debía a que son los ganadores del Trofeo de Campeones y de la Tabla Anual 2025, lo que les brindó el boleto a esta final. Además, no hay que olvidar el antecedente del pasillo de espaldas que generó tanta polémica en el fútbol argentino, lo que dio nacimiento a una nueva rivalidad entre estos dos equipos.
Lo cierto es que Rosario Central llegó a 14 títulos oficiales. A raíz de la conquista de esta Supercopa Internacional 2026, el Canalla sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas y es por eso que ocupa el 9° puesto en la tabla histórica del fútbol argentino. Así las cosas, el conjunto de Jorge Almirón tiene una nueva distinción colectiva para sumar a su museo.
El equipo titular de Rosario Central ante Estudiantes. (@RosarioCentral)
Vale resaltar que la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca con 74 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.
Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP.
LOC.
|COP.
INT.
|1
|Boca Juniors
|74
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|San Lorenzo de Almagro
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|6
|Alumni (incluye E.H.S.)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|7
|Vélez Sársfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|19
|1
|18
|7
|12
|6
|6
|9
|Rosario Central
|14
|5
|9
|5
|9
|8
|1
|10
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|9
|0
|9
|2
|7
|3
|4
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Lomas Athletic
|5
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|17
|San Isidro
|5
|5
|0
|0
|5
|4
|1
|18
|Porteño
|4
|4
|0
|2
|2
|2
|0
|19
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|20
|Rosario Athletic
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|0
|21
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|22
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|23
|Talleres (Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|24
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|25
|Gimnasia y Esgrima La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|26
|Estudiantil Porteño
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|27
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|28
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|29
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|30
|Chacarita Juniors
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|31
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|32
|Liga Mendocina
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Central Córdoba de Santiago
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|38
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|39
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|40
|Estudiantes (Buenos Aires)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|41
|Lomas Academy
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|42
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|43
|Old Caledonians
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|44
|Saint Andrew’s
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|45
|Sportivo Balcarce
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|46
|Sportivo Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|47
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|48
|Belgrano (Córdoba)
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0