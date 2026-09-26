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Fútbol argentino

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Rosario Central

El Canalla le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional 2026 y sumó un nuevo trofeo para su vitrina.

Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional
© Prensa Rosario CentralRosario Central, campeón de la Supercopa Internacional

Este sábado por la tarde, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor agobiante de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente. De esta manera, el Canalla dio la vuelta en el Estadio Único Madre de Ciudades y sumó un nuevo título.

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Dicho duelo estelar con un título en juego se debía a que son los ganadores del Trofeo de Campeones y de la Tabla Anual 2025, lo que les brindó el boleto a esta final. Además, no hay que olvidar el antecedente del pasillo de espaldas que generó tanta polémica en el fútbol argentino, lo que dio nacimiento a una nueva rivalidad entre estos dos equipos.

Lo cierto es que Rosario Central llegó a 14 títulos oficiales. A raíz de la conquista de esta Supercopa Internacional 2026, el Canalla sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas y es por eso que ocupa el 9° puesto en la tabla histórica del fútbol argentino. Así las cosas, el conjunto de Jorge Almirón tiene una nueva distinción colectiva para sumar a su museo.

El equipo titular de Rosario Central ante Estudiantes. (@RosarioCentral)

El equipo titular de Rosario Central ante Estudiantes. (@RosarioCentral)

Vale resaltar que la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca con 74 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Vélez Sársfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911871266
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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