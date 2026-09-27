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¿Responsabilidad de Brey? El golazo olímpico de Gastón Lodico para abrir el Boca – Racing por la Copa Argentina

El mediocampista de la Academia convirtió desde el tiro de esquina y Leandro Brey no pudo atajar el disparo.

Los futbolistas de Racing tras el gol a Boca por la Copa Argentina 2026.
© GettyLos futbolistas de Racing tras el gol a Boca por la Copa Argentina 2026.

Este domingo por la tarde, Racing y Boca se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. En un partido que arrancó caliente como prometía, el que cambió el curso fue el golazo olímpico de Gastón Lodico. Sin embargo, de la misma manera que ocurrió hace exactamente un año, lo recibió Leandro Brey. ¿Tuvo responsabilidad?

En el arranque, el manejo de la pelota era prácticamente del Xeneize, aunque sin generar grandes chances de cara al arco de Facundo Cambeses pero sin sufrir. Pese a ese panorama, Leo Pérez lo forzó y Lodico se hizo cargo del tiro de esquina. Lejos de buscar un compañero dentro del área, optó por arriesgar y aprovechar el viento y su buen pie.

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Lo cierto es que Lodico convirtió un golazo olímpico para el 1-0 de Racing frente a Boca. Aunque no hay que quitarle mérito al volante, otra vez se lo hicieron a Brey. El antecedente habla por sí solo y, si bien hay que enaltecer al mediocampista de la Academia, también hay responsabilidad del arquero del Xeneize, que volvió a padecer la fórmula.

No hay que retroceder demasiado en el tiempo, sino a septiembre de 2025. En el encuentro disputado en el Gigante de Arroyito, pero aquella vez contra Rosario Central, vale destacar que Ángel Di María le marcó un gol olímpico. De hecho, un dato curioso a tener en cuenta es que fue en el mismo arco, aunque se trató del otro costado por una cuestión de perfil.

Un detalle a resaltar es que Brey atajó porque Álvaro Montero está en la Selección de Colombia. A raíz de este motivo vinculado a los amistosos internacionales que tiene el combinado cafetero, el arquero titular viajó a representar a su país y le cedió el lugar al joven prometedor, que volvió a cometer el mismo error.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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