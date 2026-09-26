Verón se metió a la cancha y explotó contra Darío Herrera en la Supercopa Internacional: “Sos un ladrón”

El presidente del Pincha disparó munición pesada a través de historias de Instagram en pleno entretiempo.

El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergó este sábado la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central. El Canalla se impuso por 3-1 en un partido repleto de polémicas que terminó en escándalo entre los protagonistas.

En las oficinas de AFA en Puerto Madero, en 2025, los dirigentes del fútbol argentino le otorgaron el título de Campeón Anual a Rosario Central sin haber estado establecido en el reglamento. Ese episodio ya había generado rispideces entre Juan Sebastián Verón y Chiqui Tapia.

En la final de este sábado, la rivalidad sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el presidente del Pincha explotó cuando Darío Herrera le cobró un penal a Leandro González Pírez. El mandatario no aguantó y, durante el entretiempo y en pleno estadio, disparó por sus redes sociales.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario. Para esto nos traen hasta acá, jajaja. Una puesta en escena ridícula”, lanzó Verón, mencionando también las dificultades que tuvo la parcialidad de Estudiantes para llegar a las inmediaciones del estadio y el ingreso al mismo.

Como si fuera poco, luego de las piñas entre los jugadores, Verón invitó a los suyos a retirarse del campo y allí ingresó a increpar a Herrera. “Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón”, le dijo, cara a cara, el dirigente al árbitro.

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¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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El aplauso irónico de Verón a Darío Herrera

Tras la revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal a favor de Rosario Central, que Ángel Di María aprovechó para el 2-1 parcial de su equipo. En ese momento, la transmisión de ESPN mostró a un Verón irónico, aplaudiendo la decisión de Herrera.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central.



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