La Academia y el Xeneize se verán las caras el próximo domingo por los cuartos de final del torneo más federal del país.

El próximo domingo, a partir de las 17 horas, Racing y Boca se verán las caras en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Juan Pablo Vojvoda sufrió una baja sensible de último momento ya que Lautaro Díaz presentó molestias musculares y quedó desafectado de la convocatoria.

El parte médico

Racing informó: “Lautaro Díaz presenta una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo. Por tal razón, el jugador no integra la lista de convocados para el partido de este domingo por Copa Argentina”. Cabe recordar que para Juan Pablo Vojvoda es una pieza importante en el equipo y que venía de ser tirular en la victoria por 3 a 1 ante Sarmiento en el Cilindro.

Lautaro Díaz. (Foto: Prensa Racing).

La probable formación de Racing vs. Boca

Si bien resta la confirmación oficial de Juan Pablo Vojvoda, Racing podría salir desde el arranque ante Boca con: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Duvan Vergara.

Los convocados de Racing vs. Boca

La lista de convocados de Racing vs. Boca. (Foto: Prensa Racing).

DATOS CLAVE

Lautaro Díaz quedó fuera de la convocatoria de Racing por una sobrecarga muscular.

quedó fuera de la convocatoria de Racing por una sobrecarga muscular. Juan Pablo Vojvoda pierde a una pieza importante para el cruce de Copa Argentina.

pierde a una pieza importante para el cruce de Copa Argentina. Lautaro Díaz venía de ser titular en el triunfo 3-1 frente a Sarmiento.