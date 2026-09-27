España le ganó la disputa a Argentina por el ‘Europibe’ Valentín Pezzolasi y lo convocó para la Sub 20

El lateral derecho volvió a formar parte de una nómina de la Roja, y disputará un amistoso ante México.

A lo largo de los últimos años, la AFA comenzó un plan integral para sumar a jugadores jóvenes nacidos fuera del país, pero con descendencia argentina, para incorporar a los diferentes selectivos. Nico Paz, Nicolás Marcipar, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni son algunos de estos ejemplos.

Más allá de este trabajo, no todos los casos son favorables para el seleccionado argentino, ya que en los últimos días España ganó la pulseada y se quedó con otro ‘Europibe’, como lo es Valentín Pezzolesi, quien se desempeña en UD Las Palmas, de la segunda división española.

Es que, el futbolista nacido en España, pero de padres argentinos, decidió representar a la Roja y fue parte de la última lista de convocados de la Sub 20 de este país, para disputar un encuentro amistoso ante México. Además, ya tuvo llamados a otras categorías del seleccionado europeo.

“¡Valentín, convocado con la Selección Española Sub-20! El jugador amarillo, en la convocatoria para el próximo compromiso internacional ante México. ¡Enhorabuena, Valentín!”, fue el posteo de UD Las Palmas para dar a conocer su nueva convocatoria.

De esta manera, Pezzolesi por el momento seguirá su camino con la Roja y no representará a Argentina, país en el que nacieron sus padres y él vivió durante parte de su infancia. Cabe destacar que puede cambiar de parecer, ya que quedará blindado una vez que juegue tres partidos con la mayor.

Tal es así, que en una entrevista en 2024 comentó respecto a la posibilidad de jugar para la Albiceleste: “Soñé con eso. Iré con la primera selección que me llamara. Si fuera para la absoluta elegiría a Argentina, aunque no sé. Ya se verá en el tiempo”.

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De qué juega Valentín Pezzolesi

El futbolista categoría 2007 suele desempeñarse como lateral derecho, aunque también hace las veces de marcador por la banda izquierda, sin importar el perfil. En la actual temporada, se ganó la titularidad en UD Las Palmas, donde jugó los seis partidos del equipo en el certamen.

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