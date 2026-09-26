Estudiantes y Rosario Central se miden por la Supercopa Internacional

Este sábado por la tarde, Estudiantes y Rosario Central se vieron las caras por la Supercopa Internacional. El encuentro se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero con Darío Herrera como árbitro principal.
El gol de Alexis Castro
¡¡EL PINCHA ARRANCÓ CON TODO!!— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026
Avance letal de Estudiantes para el 1-0 de Alexis Castro sobre Rosario Central.
El León, arriba en la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/1s5SGz2zZ3
Fea lesión de Gabriel Neves
¡DURA LESIÓN DE GABRIEL NEVES!— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026
El mediocampista de Estudiantes cayó mal y se accidentó el brazo izquierdo.
Fue retirado en ambulancia y Jalil Elías ingresó por él. pic.twitter.com/I4a5y7iXiP
Golazo de Di María de tiro libre
¡¡QUÉ GOLAZO, FIDEO!!— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026
SOBERBIO tiro libre de Ángel Di María para empatar el partido.
Ahora, el Pincha y el Canalla igualan 1-1 por la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/CmAkA4qANO
Las formaciones de los equipos
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Dónde ver la Supercopa Internacional
El partido, pautado para las 16:00 en el Madre de Ciudades, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium del pack fútbol, aunque también se podrá ver por Dsports (canales 610 y 1610 de DirecTV) y DGo.
El equipo arbitral de la Supercopa Internacional
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Cristian Navarro
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- Quinto árbitro: Federico Cano
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Por qué Estudiantes y Central juegan la Supercopa Internacional
El Pincha logró clasificar a este certamen a partido único luego de ganar el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense, a fines del año pasado. El Canalla, en tanto, clasificó por haber sido el líder de la tabla anual de la temporada 2025, donde incluso ganó aquel polémico trofeo en AFA que valió un nuevo título en el fútbol argentino: el campeón de liga.