Estudiantes y Rosario Central se miden por la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se vieron las caras en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Este sábado por la tarde, Estudiantes y Rosario Central se vieron las caras por la Supercopa Internacional. El encuentro se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero con Darío Herrera como árbitro principal.

El gol de Alexis Castro

¡¡EL PINCHA ARRANCÓ CON TODO!!



Avance letal de Estudiantes para el 1-0 de Alexis Castro sobre Rosario Central.



El León, arriba en la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/1s5SGz2zZ3 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Fea lesión de Gabriel Neves

¡DURA LESIÓN DE GABRIEL NEVES!



El mediocampista de Estudiantes cayó mal y se accidentó el brazo izquierdo.



Fue retirado en ambulancia y Jalil Elías ingresó por él. pic.twitter.com/I4a5y7iXiP — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Golazo de Di María de tiro libre

¡¡QUÉ GOLAZO, FIDEO!!



SOBERBIO tiro libre de Ángel Di María para empatar el partido.



Ahora, el Pincha y el Canalla igualan 1-1 por la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/CmAkA4qANO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Las formaciones de los equipos

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

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Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Dónde ver la Supercopa Internacional

El partido, pautado para las 16:00 en el Madre de Ciudades, será posible de sintonizar mediante ESPN Premium del pack fútbol, aunque también se podrá ver por Dsports (canales 610 y 1610 de DirecTV) y DGo.

El equipo arbitral de la Supercopa Internacional

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

Quinto árbitro: Federico Cano

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mauro Ramos Errasti

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Por qué Estudiantes y Central juegan la Supercopa Internacional

El Pincha logró clasificar a este certamen a partido único luego de ganar el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense, a fines del año pasado. El Canalla, en tanto, clasificó por haber sido el líder de la tabla anual de la temporada 2025, donde incluso ganó aquel polémico trofeo en AFA que valió un nuevo título en el fútbol argentino: el campeón de liga.