Alpine emitió un comunicado en defensa de Colapinto: “Los errores ocurren cuando se compite al límite”

La escudería francesa condenó el acoso en línea que sufrió Franco luego de su error en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El triple accidente provocado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 sigue dando que hablar en la Fórmula 1. Tras su error en Bakú, el piloto argentino recibió cientos de críticas en redes sociales y hasta Lando Norris pidió su suspensión en la máxima categoría.

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Pilotos como Max Verstappen, Isack Hadjar o George Russell respaldaron a Colapinto asegurando que un ‘race ban’ es demasiado para este tipo de errores. No obstante, ahora Alpine dio un paso al frente y salió en defensa de Franco con un extenso comunicado.

“Sentimos que es necesario alzar la voz una vez más sobre el odio y el abuso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos“, reza el escrito de la escudería haciendo alusión a Franco Colapinto con la frase “uno de nuestros pilotos”.

Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán 2026 (Getty Images)

En la misma línea, Alpine manifestó: “Los errores ocurren cuando se compite al límite y, sin importar el resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios odiosos o abusivos”. Por último, la escudería ratificó su necesidad de condenar los ataques contra Franco: “Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución“.

El comunicado completo de Alpine

Como equipo, sentimos que es necesario alzar la voz una vez más sobre el odio y el abuso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos competir en la cúspide del automovilismo. Los errores ocurren cuando se compite al límite y, sin importar el resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios odiosos o abusivos.

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Condenar el abuso en las redes sociales no va dirigido a ninguna base de fans en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto; esto es universal y debe ser denunciado y reconocido ante todos los aficionados del deporte. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción en línea de algunos aficionados y nos solidarizamos con la Fórmula Uno, la FIA y otros equipos en el deseo de erradicarlo. Se ha convertido en un suceso habitual en las carreras recientes y no puede ser tolerado.

Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en el deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Continuaremos trabajando estrechamente con el promotor y titular de los derechos del campeonato, así como con el órgano rector, para debatir formas de hacer frente al abuso en línea y fomentar la sana rivalidad deportiva, que es por lo que la Fórmula Uno es reconocida y lo que la hace tan especial.

El comunicado de Alpine (@AlpineF1Team)