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Escándalo: Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari se pelearon en el túnel tras Vélez vs. Defensa y Justicia

Luego del empate, los entrenadores se cruzaron en el túnel y protagonizaron un bochornoso momento captado en la transmisión.

Vaccari y Guillermo se pelearon en Liniers.
© Captura TNTVaccari y Guillermo se pelearon en Liniers.

Por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia igualaron por 1-1 en el Estadio José Amalfitani. Tras el pitazo final, el escándalo se apoderó de la cancha por un violento cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari.

Luego de varios cruces verbales durante los 90 minutos, el Mellizo salió a buscar a su colega y todo terminó en una tangana en el túnel rumbo a los vestuarios. Los periodistas de TNT Sports agregaron, incluso, que hubo golpes de puño entre los protagonistas.

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El antecedente que desató la pelea

En el arranque de la segunda parte, cuando Vélez todavía manejaba la ventaja, a Vaccari debieron calmarlo porque había explotado contra Guillermo. “Es un maleducado. Me dijo que cierre el ort*. Conmigo no te hagás el vivo. A mi no me faltes el respeto”, soltó el exDT de Independiente.

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Qué dijeron Guillermo y Vaccari sobre el cruce en el túnel

“No pasó absolutamente nada. Lo que pasa en un partido, salís, te encontrás… Cuando hay mucha gente parece que… Nada se puede explicar, nada se puede hablar. Nada importante. Nada que contar”, inició Vaccari en conferencia de prensa, evitando dar detalles sobre lo ocurrido.

En la misma línea, Guillermo Barros Schelotto se expresó sobre lo sucedido: “No pasó mucho. Discusión típica después de un partido caliente y nada más. No debiera ocurrir, pero no es nada importante, ni tiene que ver con el juego mismo”.

Datos clave

  • Vélez y Defensa empataron 1-1 por la Fecha 5 del Clausura 2026.
  • Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron una violenta pelea en el túnel.
  • TNT Sports reportó que hubo golpes de puño entre ambos entrenadores.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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