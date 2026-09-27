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Video: un hincha de Racing aconsejó a Lodico en su gol olímpico a Boca por Copa Argentina

Detrás del córner, un hincha le pidió al jugador de la Academia que pateara cerrado. ¿Lo habrá escuchado?

El pedido del hincha de Racing a Lodico.
© TyC SportsEl pedido del hincha de Racing a Lodico.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Racing Club y Boca Juniors se enfrentaron este domingo en el Estadio Gigante de Arroyito. En el arranque del partido, Gastón Lodico abrió la cuenta para la Academia con un sorpresivo remate olímpico.

El mediocampista de 28 años le pegó olímpico desde la izquierda y venció a Leandro Brey, que no llegó a reaccionar para desviar la trayectoria de una pelota que se iba a clavar en el segundo palo.

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La repetición en la transmisión de TyC Sports mostró a un hincha detrás de Lodico que aconsejó al volante. “Pegale cerrado”, se le vio decir, mientras acompañaba la frase con el típico gesto con su mano. Lodico le pegó cerrado y el fanático gritó el gol.

El antecedente de Brey en el mismo arco

En septiembre de 2025, hace poco más de un año, Rosario Central y Boca Juniors igualaron por 1-1 en el marco del Torneo Clausura. Aquella tarde, también en el Estadio Gigante de Arroyito y en ese arco, Ángel Di María le metió un gol olímpico a Leandro Brey, aunque desde el otro córner.

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Datos clave

  • Gastón Lodico marcó un gol olímpico a Leandro Brey por la Copa Argentina.
  • Un hincha de Racing aconsejó patear cerrado a Lodico antes del remate.
  • Ángel Di María le hizo un gol olímpico a Brey en septiembre de 2025.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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