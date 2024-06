Este lunes se sortearon los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores y el azar decidió que River y Talleres se vean las caras en el certamen internacional. Dos de los equipos que suelen animar el torneo doméstico disputarán su futuro en un duelo de ida y vuelta que abrirá en Córdoba y se definirá en el Monumental.

BOLAVIP dialogó con Andrés Fassi, presidente de Talleres, quien dio sus sensaciones después de que se conociera la noticia: “River es el gran favorito”, anticipó, “Pero Talleres viene haciendo muy bien las cosas”.

El dirigente adelantó que hay una gran diferencia entre ambos clubes, pero que tiene confianza en sus muchachos: “Son presupuestos de 10 a 1, lo que gastamos en un año es presupuesto de River un mes. Pero en el fútbol nada está escrito. Talleres siempre da pelea y serán dos partidos de gran nivel”, sostuvo.

Una de las grandes dudas con respecto a este cruce es si habrá público de ambas parcialidades. Canbe aclarar que Conmebol abre las puertas a las dos hinchadas, pero cuando es entre dos del mismo país delega esa decisión a la seguridad nacional. “Hay muy buena relación con River. Ojalá se pueda ser una gran fiesta del fútbol“, comentó Fassi, entusiasmado con la chance de que los dos puedan viajar.

La ida se disputará en Córdoba y la revancha en el Mas Monumental debido a que River fue primero en su grupo y la T segundo. Además, en esta edición no hay ventaja deportivo por goles de visitante y de esta manera si hay empate en el global habrá alargue y luego, de ser necesarios, penales.

El calendario de la Copa Libertadores

Octavos de final: del 14 al 21 de agosto.

Cuartos de final: del 18 al 25 de septiembre.

Semifinales: del 23 al 30 de octubre.

Final: 30 de noviembre en Buenos Aires.

Todos los cruces de octavos de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro vs. San Lorenzo

Nacional vs. San Pablo

Flamengo vs. Bolívar

Colo Colo vs. Junior

Talleres vs. River

Peñarol vs. 1° del Grupo C

Palmeiras vs. Botafogo

Fluminense vs. 2° del Grupo C