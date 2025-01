El emotivo mensaje de la pareja de Gonzalo Montiel tras su regreso a River: “Se juega con el corazón”

Fue un lunes repleto de emoción para el mundo River. Si bien ya se había desatado la locura en su llegada al país, se lo había visto con ropa del club puesta en una peluquería, ver la presentación oficial en las redes sociales del club fue especial. Gonzalo Montiel es jugador del Millonario nuevamente y los hinchas están felices.

La felicidad también es de Karina Nacucchio, la pareja de Gonzalo Montiel, quien lo acompañó en su aventura por el fútbol español e inglés y casi cuatro años más tarde regresa al país, pero lo hace con Thiago, hijo de ambos. A través de sus redes sociales, Karina expresó su ilusión por regresar al país y poder criar a su hijo acá y lo hico con un posteo sumamente emotivo.

La publicación de Karina Nacucchio en Instagram

“Y llegó el día que tanto esperaba … gracias a este club te conocí gonzalitoooo!

Se me vienen tantas cosas a la cabeza pero hay que empezar por el principio.. despedirme de mi familia, mis amigos, el barrio, los domingos, los asados, la rutina.. tomar ese avión con Indio, Luca y 5 valijas; muy ilusionada y segura por que si estábamos juntos nada podía salir mal. Y así fue, solo 4 años dirán pero fueron 4 años repletos de recuerdos que gracias a vos pude vivir y no me lo voy a olvidar jamás.. estoy muy agradecida de todo lo vivido, pero más agradecida estoy de volver, de sentir ese olorcito a mi país cuando aterrizas y de ver a Thiaguito crecer con la familia como lo hicimos nosotros cuando éramos chicos ..

El 26/11 me dijiste que había una posibilidad de volver y no hubo una mañana de no imaginarme esa vuelta con muchas lágrimas, no hubo un día sin nombrar a River, no hubo ni un día que no me imaginé a Thiago creciendo en Argentina..

Y hoy estás acá moshito, en tu club , el lugar que te vio crecer de los 12 años, donde se juega con el corazón!

Por un año lleno de éxitos mi amor. Te amamoooos muchooo papá”, publicó en Instagram la pareja de Cachete acompañada de algunas fotos en el Monumental junto a Thiago, el hijo de ambos.

