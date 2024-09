La leyenda de la Selección Colombia que elogió al Dibu Martínez: "Cada día me enamoro más de él"

Luego de golear a Chile en condición de local por 3 a 0, la Selección Argentina cierra su doble jornada de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026 visitando a la Selección Colombia en Barranquilla en el marco del partido correspondiente a la fecha 8 del certamen.

En la previa de este encuentro, una gloria del seleccionado colombiano, como lo es el arquero René Higuita, quien participó del Mundial de Italia 1990 y que disputó 5 Copas América, habló en una entrevista con Doble Amarilla, y se deshizo en elogios para con el Dibu Martínez.

“Yo no sé si será un loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más de él y es el Dibu Martínez“, comenzó el ex arquero de 58 años afirmando que le gusta la manera en la que el golero del Aston Villa se desempeña en el campo de juego, a pesar de las polémicas que tuvo con la Selección Colombia.

"Ahí está. Campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la Selección Argentina", siguió elogiando al nacido en Mar del Plata.

René Higuita junto al Dibu Martínez. (Foto: Getty).

Por otro lado, afirmó que para él, Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo actualmente, a pesar de que no jugó en los grandes equipos del fútbol europeo: “Que no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero sí está en las grandes ligas. En mi concepto, hoy en día, es el mejor arquero del mundo”.

Además, elogió a Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige al seleccionado y que logró el subcampeonato de América en Estados Unidos: “Valoro mucho a nuestro entrenador por saber elegir y juntar a un equipo. Calladito, con su capacidad y todo lo que ha obtenido, le tapó la boca a mucha gente”.

Los números de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

Desde su debut con la camiseta de la Albiceleste en 2021, el arquero marplatense de 32 años lleva disputados un total de 47 partidos. En los mismos, recibió tan solo 18 goles, mantuvo el arco en 0 en 35 oportunidades y recibió dos tarjetas amarillas. Además, ganó cuatro títulos: Copa América 2021 y 2024, Mundial de Qatar 2022 y Finalissima 2022.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias