Antes de enfrentar al PSG, Facundo Medina lo destrozó por haber maltratado a Messi: "No hay excusas"

Previo a enfrentar al PSG este sábado con Lens, equipo al que arribó a mediados de 2020, Facundo Medina defendió a Lionel Messi por el maltrato que recibió durante su estancia en el equipo parisino, especialmente después de conquistar el Mundial de Qatar con la Selección Argentina, derrotando a Francia en la final.

“No comparto lo que pasó. Hay cosas más profundas que vamos a ver, pero a mí no me gustó el trato que hubo hacia su persona. Más allá de ser futbolista, nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos. Hay que recalcar eso. Hay que recalcar a esas personas el valor humano que tienen, porque lo que resalta de Leo es la humildad y la capacidad de manejar las cosas“, manifestó en una entrevista concedida al diario As.

“Todos los grandes deportistas lo dicen. Pasó eso, no cayó bien por ganar en la final justo con Francia y pasó lo que pasó. No hay excusas para no hacerle un reconocimiento a un futbolista de su clase, que es única. Como el homenaje que recibió McAllister, el Dibu… Mínimo un poco de respeto tendría que haber“, agregó.

Y concluyó: “Más allá de que a nadie le gusta perder. Todo queda dentro de un campo de fútbol en el deporte. Sí, nos matamos. Pero una vez finalizado eso, arranca la vida social y la vida de un ser humano. Y no hablo específicamente de Messi, pero a otros les afecta más. Hay que ser conscientes de eso. ¿Qué te voy a decir? Ganamos la tercera estrella”.

Facundo Medina y Messi coincidieron en la Ligue 1.

El sueño postergado de jugar un Mundial

Facundo Medina, con paso por las divisiones inferiores de River y debut profesional defendiendo la camiseta de Talleres de Córdoba, no tardó en adaptarse al fútbol francés y a fuerza de buenos rendimientos se ganó un lugar en la primera nómina de la Selección Argentina que había elaborado Lionel Scaloni con vistas al Mundial de Qatar.

Lamentablemente para él, fue uno de los futbolistas que el DT terminó desafectando cuando tuvo que hacer la reducción definitiva a 26 nombres. Si bien dijo que la ausencia no le dejó una espina, por entender las necesidades del entrenador, sí manifestó que jugar un Mundial con Argentina es una cuenta pendiente.

“Es lo más grande que hay para mí ganar algo con la selección. Dentro del fútbol no hay más gloria que esa. Y más un Mundial. Sería algo increíble, ojalá la vida, el camino, y las decisiones que tome me puedan llevar a poder lograr eso. Estuve a punto. Pero esto es fútbol“, dijo.

Y agregó: “No me enojé. Sí que fue como un golpe quedarse afuera, pero al fin y al cabo te ponés a ver la lista de los cracks que fueron y, bueno, yo estuve a la altura y voy a seguir peleando para ponérselo complicado a los técnicos“.

