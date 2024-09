El delantero de Boca ocupó el banco de suplentes y no ingresó en el empate sin goles entre Uruguay y Paraguay. A raíz de esto, hubo fuertes críticas de los Xeneizes contra Bielsa.

Miguel Merentiel no jugó con Uruguay y los hinchas de Boca criticaron a Marcelo Bielsa: "Es alérgico al doble 9"

La selección de Uruguay no pasó del empate ante Paraguay en el Centenario de Montevideo. Fue 0-0 en el partido correspondiente a la fecha 7 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por la despedida de Luis Suárez de la ‘Celeste’. Pero, en las redes sociales, también se habló mucho por ciertas decisiones de Marcelo Bielsa como la de dejar a Miguel Merentiel en el banco de suplentes.

El delantero de Boca estuvo en el banco y llegó a hacer los ejercicios de calentamiento, esperando su oportunidad de ingresar al partido. Finalmente, Bielsa se decidió por otros jugadores y evitó que Merentiel tenga su debut con la camiseta de la selección uruguaya.

Había mucha expectativa por la presencia del ex Defensa y Justicia y Palmeiras en el campo del Centenario. Algunos pensaban que podía reemplazar a Luis Suárez en su último partido, mientras que otros deseaban que pueda compartir dupla de ataque con él. Bielsa no cumplió el deseo de los fanáticos y recibió duras críticas, incluso de los hinchas de Boca.

Los hinchas de Boca criticaron a Marcelo Bielsa por dejar a Miguel Merentiel en el banco ante Paraguay

El enojo fue mayúsculo. Fanáticos de Uruguay cuestionaron los cambios de Bielsa ante Paraguay, sobre todo ante la decisión de no poner otros delanteros. Al nombre de Merentiel también se le suma el de Luciano Rodríguez, quien también se quedó sin entrar.

Pero, los comentarios más duros fueron de parte de los hinchas de Boca. Querían ver a la ‘Bestia’ debutando con la selección de Uruguay, pero el ‘Loco’ optó por no ponerlo en cancha. Y esto desató la furia de los ‘Xeneizes’, ya que perdieron a su delantero para un duelo importante este sábado ante Talleres por Copa Argentina.

“Te banco a muerte Bielsa, pero no podes dejar en el banco a Merentiel en un partido así“, comentaron en X (Twitter). “El partido pedía a gritos a Merentiel. Bielsa no lo vio así.“, tiró otro. “Bielsa está tan loco que no lo puso en el segundo tiempo a Merentiel”, aportó otro. “Con el panorama paupérrimo que ha exhibido Uruguay en ataque, Bielsa se da el lujo de prescindir de la ‘Bestia’ Merentiel‘”, dijo otro aficionado.

Más comentarios: “Mañana no juega Merentiel porque está comiendo banco en un partido en que Uruguay es superada futbolísticamente contra Paraguay en el Centenario”, dijo un hincha de Boca. “El amigo Bielsa es alérgico al doble 9. Metelo a Merentiel“, tiró uno durante el partido. En este sentido, otro fanático apuntó: “Para qué será que Bielsa lo citó a Merentiel si no es para ponerlo al menos en los últimos 20 minutos de un partido como éste”. “Le pedí a Merentiel y pone a Saracchi. Es imposible quererlo a Bielsa“, manifestó otro, en referencia al ingreso del lateral izquierdo en el segundo tiempo ante Paraguay.

¿Miguel Merentiel jugará ante Venezuela?

Con el retiro de Luis Suárez, la ausencia por sanción de Darwin Núñez y la pobre actuación en ataque ante Paraguay, Marcelo Bielsa podría considerar el ingreso de Miguel Merentiel al once titular de Uruguay. Podría ver minutos ante Venezuela en Maturín el próximo martes por la fecha 8 de las Eliminatorias.