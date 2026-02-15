El mal momento que vive Franco Mastantuono en Real Madrid a meses del Mundial 2026

Real Madrid viene de golear a Real Sociedad, bajo el marco de la fecha 24 de LaLiga 2025-2026, y lidera el campeonato hasta que Barcelona visite a Girona. Pero más allá de lo que significó un nuevo triunfo para los liderados por Álvaro Arbeloa, las situaciones individuales empiezan a pesar de cara a lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los que está sufriendo es Franco Mastantuono. Su actualidad es un sube y baja constante. No ingresó frente a los de San Sebastián, y solamente suma 751 minutos en la vigente temporada liguera. No solo lo que fue su pubalgia lo marginó, sino que también las decisiones tácticas que tomaron Xabi Alonso y también Arbeloa. Y es algo que genera preocupación en la Selección Argentina.

En más de una ocasión, Lionel Scaloni sostuvo públicamente, así como también en la interna, que los futbolistas deben tener rodaje sin importar en la liga en la que se desempeñan. El estratega nacido en Pujato dejó en claro que priorizan el rodaje entre los habituales citados, que es algo que no está obteniendo el ex River.

Cabe destacar que, entre todos los campeonatos disputados con la camiseta del Merengue, en lo que va de la temporada, Mastantuono alcanzó un total de 1.170 minutos dentro del campo de juego. De hecho, la cantidad de encuentros es algo baja: solamente participó de 24 partidos, anotó tres goles y brindó una asistencia.

La última titularidad que tuvo el formado en las inferiores del Millonario fue el pasado domingo 1 de febrero, en lo que fue el triunfo por 2-1 ante Rayo Vallecano, donde participó de 60 minutos y fue reemplazado por Gonzalo García. Pero para encontrar su última actuación a lo largo de todo el encuentro, hay que recurrir al 1 de noviembre de 2025, ante Valencia. Claramente, es un problema de cara a su posible citación para el certamen mundialista.

Franco Mastantuono, delantero de Real Madrid. (Getty Images)

Los elogios de Arbeloa a Mastantuono

En la previa del compromiso ante Valencia, que se llevó todas las luces de la fecha 23 de LaLiga, Álvaro Arbeloa asistió a la conferencia de prensa protocolar y se refirió al argentino. “Es joven y llegó al Real Madrid muy pronto, con un potencial tremendo y la capacidad de jugar por banda y superar a los defensas“, manifestó el director técnico interino de la Casablanca, al menos hasta junio.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es potente, tiene un gran regate, trabaja duro y aporta intensidad al juego“, expresó pocos segundos más tarde. “Llegar al Real Madrid no es fácil, pero sus cualidades se ven enseguida. Estoy muy contento con su trabajo y compromiso“, completó en su respuesta sobre el oriundo de Azul.

