Kylian Mbappé insultó a Franco Mastantuono luego de que fallara una clara situación de gol para Real Madrid

Real Madrid le ganó a Valencia, en condición de visitante, para seguir peleando palmo a palmo con Barcelona por la cima de LaLiga 2025-2026. Tras los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, el elenco dirigido por Álvaro Arbeloa sigue bien arriba y no cesa en su ilusión por el título.

El argentino Franco Mastantuono también tuvo protagonismo, pese a que solo llegó a jugar un total de 8 minutos. El juvenil estuvo entre los relevos, ingresó cerca del final del juego en lugar de Arda Güler y tuvo una situación clave para ampliar el marcador antes del gol de Mbappé. Pero resolvió de la peor manera posible.

Parado sobre el vértice derecho del área, el ex River sacó su remate con la cara interna del pie izquierdo, pero la pelota terminó marchándose hacia las gradas. Y lo invadió la culpa, ya que se lamentó por lo ocurrido. Sin embargo, eso no fue todo, ya que se llevó una catarata de insultos por parte del ex Paris Saint-Germain.

Kiki estaba solo frente al arco, esperando por el pase de Mastantuono. Pero el nacido en Azul fue individualista, decidió hacer la jugada personal y privó al francés de anotar antes del minuto 91, donde terminó liquidando el pleito frente a Valencia. Si bien no se llega a descifrar lo que le indicó el parisino, se lo vio completamente ofuscado y muy enojado por la decisión que tomó el joven argentino.

Los números de Franco Mastantuono en la temporada

Franco Mastantuono lleva un total de 24 juegos con la camiseta de Real Madrid, anotó tres goles y aportó una asistencia.

¿Cuántos goles hizo Kylian Mbappé en Real Madrid?

Desde que llegó al Merengue, Kylian Mbappé logró convertir un total de 82 goles en 90 partidos. Además, asistió a sus compañeros en 10 oportunidades.

