Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”

El Real Madrid ha sido el mejor equipo de la última década, llegando seis veces a la final de la UEFA Champions League y ganando en cada una de esas oportunidades. Una de las conquistas más recordadas fue la de Kiev en la temporada 2017/18, donde venció al Liverpool de Jürgen Klopp, un equipo que parecía imparable y que terminaría siendo campeón de Europa la siguiente campaña.

Ese Liverpool tenía una delantera excelsa, compuesta por Mo Salah y Sadio Mané en las bandas, y Roberto Firmino en el centro de la ofensiva. Y fue tal la impresión que causó el tridente de los Reds que el conjunto merengue se intentó llevar al brasileño en dos ocasiones, aunque en ambas, Roberto Firmino rechazó al Real Madrid.

Salah, Mané, Firmino, la delantera de excepción que tenía Liverpool en la era Klopp. (Getty)

En una reciente entrevista con TNT Sports Brasil, Roberto Firmino reveló que Real Madrid lo intentó fichar, primero en 2023, y más recientemente, en este 2025, pero en ambas terminó descartando la posibilidad y rechazando los ofrecimientos. El motivo central de ambos rechazos fue el mismo: no iba a ser la primera opción.

Real Madrid, en ambas ocasiones con Carlo Ancelotti en el banquillo, intentó fichar a Roberto Firmino para que sea una alternativa en la ofensiva, pero no titular indiscutido. Y a Firmino no le terminó de convencer: “Hubo interés, mi agencia me lo comentó. Y de nuevo hace poco, pero no como antes”, señaló.

Firmino terminó optando por Arabia y ganando la Champions Asiática con Al-Ahly. (Getty)

Luego se refirió a la oferta del 2023: “En aquel entonces, mostraron mucho interés. Pero influyó mucho que habría sido ni la primera ni la segunda opción, así que habría tenido que esperar bastante. No es que fuera impaciente, pero tenía que esperar, ¿sabes?”, explicó. “Entonces llegó la oferta del Al-Ahly”, remarcó Firmino. “Tuve que rezar y pensar mucho si era realmente lo correcto [irse a Arabia]. Así fue como sucedió: fui a Arabia. Creo que así era como tenía que ser”, completó.

