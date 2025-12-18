Es tendencia:
COPA DEL REY

Los tétricos números de Franco Mastantuono vs. Talavera que complican su futuro en Real Madrid

El surgido de River volvió a la titularidad tras un mes y medio, pero no tuvo el rendimiento deseado.

Por Agustín Vetere

Franco Mastantuono desaprovechó una oportunidad en Real Madrid.
En su primera temporada con la camiseta de Real Madrid, Franco Mastantuono aún no logra rendimientos a la altura de las expectativas que se generaron por su millonaria transferencia desde River. El de la Selección Argentina regresó a la titularidad este martes y no tuvo una gran noche.

Tras más de un mes y medio, Mastantuono volvió a ir desde el inicio luego de haber estado afectado por una pubalgia y haber ocupado un lugar en el banco de suplentes por decisión de Xabi Alonso. El propio DT le dio una oportunidad este martes, pero no fue aprovechada por el jugador.

Por los 16avos de final de la Copa del Rey, el surgido de River fue titular en la victoria por 3-2 ante Talavera que contó con un doblete de Kylian Mbappé. Mastantuono solo duró 66 minutos sobre el campo y dejó estadísticas decepcionantes.

El argentino se desempeñó como volante ofensivo por la derecha y fue por aquel sector donde se movió mayormente. Tuvo solo un intento al arco, aunque no le acertó al rectángulo en esa oportunidad.

El de Azul tuvo 42 intervenciones y un 90% de efectividad en pases a sus compañeros, pero acompañó con 7 pérdidas de pelota. Sin embargo, el mayor déficit de su noche estuvo en la parte más creativa, aspecto que generó el interés de las potencias europeas.

Es que Mastantuono tuvo un solo intento para gambetear a un rival, pero tampoco fue exitoso. Por eso, está en deuda con respecto a esa estadística y, en caso de tener más oportunidades para sumar minutos, se espera que tome mayor confianza para explotar este talento.

En síntesis

  • Franco Mastantuono: titular 66 minutos en el triunfo 3-2 de Real Madrid ante Talavera.
  • Kylian Mbappé: anotó un doblete en el partido válido por los 16avos de Copa del Rey.
  • Estadísticas: el argentino registró 90% de efectividad en pases, 7 pérdidas y cero gambetas.
