En Inglaterra apuntan contra el Cuti Romero: ”Se cree más grande que el Tottenham”

Cristian Romero detonó la polémica en el Tottenham Hotspur y en la Premier League en general, al exhibir un fuerte malestar de los futbolistas con la dirigencia del club, a raíz de la poca inversión que realizaron en el último mercado de pases, algo que, internamente, el plantel entiende que los está afectando con los resultados.

Así de claro lo evidenció el Cuti en enero en redes sociales luego de una derrota con el Bournemouth y lo volvió a hacer luego del empate 2 a 2 de este fin de semana con el Manchester City. “Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”.

Este ya visible distanciamiento del futbolista de la Selección Argentina con las autoridades del Tottenham Hotspur disparó las especulaciones en referencia con su futuro, pues con este clima, lo más probable, es que ambas partes decidan cortar el vínculo en el mercado de pases del próximo verano europeo (es decir, en medio o apenas después de la Copa del Mundo).

Asimismo, también generó un fuerte debate en los medios de comunicación del Reino Unido entre periodistas y creadores de contenido deportivos y en las redes sociales entre los hinchas de los Spurs. Y al respecto, el que marcó su postura fue Simon Jordan, una personalidad fuertemente relacionada con la Premier League, dado que fue propietario del Crystal Palace y actualmente está ligado a los medios como empresario y conductor.

‘‘Este tipo es incontrolable”, lanzó en primera instancia en su intervención en talkSPORTS. Y al repasar en el programa las palabras del cordobés en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Jordan apuntó: ”Se cree más grande que el Tottenham”.

Esta declaración no hizo más que aumentar la tensión, de modo tal que hinchas y periodistas partidarios del Tottenham salieron a respaldar al Cuti. ”No, no se siente por encima del Tottenham. Solo dice lo que piensa toda la afición. Es gratificante tener por fin un jugador que no teme denunciar la incompetencia del club. Cristian Romero no se cree más grande que el club, simplemente está harto de nuestros dueños como el resto de nosotros”, expresó el usuario @owenthfc__ en Twitter.

En esa misma línea, el periodista Mitch Fretton, añadió: ”Otro jugador de clase mundial expulsado de este club porque los propietarios son cobardes y no pudieron igualar su ambición. No siento nada más que vergüenza y disgusto”.

El contrato del Cuti Romero con el Tottenham

Cristian Romero tiene un contrato firmado con el Tottenham Hotspur que vence recién el 30 de junio del 2029. Su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros (conforme a Transfermarkt), por lo que esa sería la cifra que debe depositar en la cuenta del club inglés aquel equipo que se lo quiera llevar en el próximo mercado de pases.