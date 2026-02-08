Cristian Romero fue señalado por la prensa inglesa como el responsable de la derrota del Tottenham Hotspur frente al Manchester United en Old Trafford. Es que el defensor de la Selección Argentina fue expulsado cuando apenas se disputaban 29 minutos de la primera parte, del encuentro que se disputó bajo el marco de la fecha 25 de la Premier League.

Claro, esta situación viene con el cúmulo de la polémica que el Cuti protagonizó durante la semana, después del empate 2 a 2 con el Manchester City, al criticar mediante su cuenta de Instagram a la dirigencia del club de Londres por su gestión en el mercado de pases y las pocas alternativas que exhibe el plantel que dirige Thomas Frank.

Al respecto, The Athletic, uno de los que más le pegó al cordobés, publicó: ”Todo el mundo reconoce que Cristian Romero es uno de los mejores jugadores de la plantilla del Tottenham Hotspur. El jugador de 27 años tiene momentos de magia, pero no tiene la disciplina táctica ni emocional necesaria para ser un capitán efectivo”.

En esa misma línea, Football Transfers prácticamente le echó toda la carga por la caída del Tottenham vs. Manchester United: ”La ‘ridícula’ pérdida de Romero será la ruina de Frank en los Spurs mientras el Real Madrid ronda. Fue irónico que el capitán del Tottenham, Cristian Romero, fuera el culpable de la derrota de los Spurs por 2-0 ante el Manchester United el sábado”.

Por su parte, el comentarista de TNT Sports Ally McCoist opinó: “Definitivamente le pega un taco en el tobillo a Casemiro. Parece muy doloroso. No creo que deba seguir adelante, me parece ridículo. Hay una manera de que pueda luchar por el balón y recuperarlo, es una locura. Simplemente está decepcionando a sus compañeros otra vez, no necesita hacer eso“.

Además, Paul Merson de Sky Sportsm, durante la transmisión expresó: “Espero que esto no se vuelva una tontería y que los fanáticos del Tottenham estén sentados en el pub después de decir ‘si todos fueran como Romero estaríamos bien, si todos se esforzaran’ Él es la razón por la que probablemente les ganarán ahora. Él es la razón. Increíble”.

Publicidad

Publicidad

¿Últimos meses de Cristian Romero en la Premier League?

ver también La sorpresa de Thomas Frank, DT del Tottenham, al comentario que le hicieron del Cuti Romero tras su expulsión vs. Manchester United

ver también Leyenda del Manchester United y Tottenham contra Cuti Romero: ”Se cree bueno”

A raíz de su conflicto con los directivos del Tottenham Hotspur, se dispararon los rumores del mercado de pases respecto a la posibilidad de una salida de Cristian Romero a mediados de este año, a pesar de que su contrato vence en junio de 2029. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester United ya sonaron como interesados.

En síntesis