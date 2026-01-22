Gallardo lo pidió para River y ahora está a un paso de llegar a LaLiga

En los últimos mercados de pases, River buscó jugadores puntuales, las negociaciones se estiraron más de la cuenta y finalmente no se terminó concretando. Sin ir más lejos, en el actual sucedió con Santino Andino, pero antes hubo algunos casos resonantes también como los de Leo Fernández y Lucas Cepeda, el extremo chileno que se desempeña en Colo Colo y la Selección de su país.

Marcelo Gallardo mostró interés en Lucas Cepeda a comienzos de 2025, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tampoco pudo concretarse la llegada del chileno de 23 años a mediados de ese mismo año. Cepeda continuó su carrera en Colo Colo y sus rendimientos lo llevaron a ser citado por Ricardo Gareca a la Selección de Chile.

En el inicio de este 2026, el Millonario estuvo en la búsqueda de un extremo y apuntó a Santino Andino y Maher Carrizo, pero ambos priorizaron continuar su carrera en Europa y no llegaron a Núñez.

En esta oportunidad, Gallardo no pidió por Lucas Cepeda, que viene de tener un buen año en Colo Colo, pero todo indica que el futbolista de 23 años se marchará del Cacique para jugar en el fútbol español. Elche, que aspira a clasificar a competiciones europeos para la próxima temporada, lo quiere al chileno y quedó cerca de llevárselo.

Lucas Cepeda fue citado para la Selección de Chile. (Foto: Getty).

El buen presente de Elche en LaLiga

Elche, que habitualmente suele pelear la permanencia, en esta temporada pareciera que sus aspiraciones son otras. El equipo que conduce Eder Sarabia se encuentra en la octava posición en la tabla con 24 unidades y está a dos puestos de Real Betis, el último equipo que se clasificaría a las competencias internacionales de la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también River se puso firme por el caso Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma de dinero a futuro: ya hubo oferta de Parma

DATOS CLAVE