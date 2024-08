AS Roma

A lo largo de las últimas semanas, Al-Qadsiah realizó una oferta multimillonaria para quedarse con la ficha de Paulo Dybala, a quien desde la directiva de AS Roma pretendían transferir en este mercado de pases. Y en las últimas horas, el delantero cordobés decidió qué ocurrirá con el futuro de su carrera.

Los saudíes le habían acercado un contrato por tres temporadas, en el que iba a percibir una suma de 75 millones de euros. Pero no fueron suficientes para convencer al nacido en Laguna Larga, quien le comunicó su postura a Saudi Aramco, el grupo empresario que lidera las finanzas del club recientemente ascendido a la Saudi Pro League: se quedará en el club de la capital italiana.

Sin duda alguna, es una noticia que sacude a todos los tifosis de la Loba, quienes estaban desesperados por evitar la partida del futbolista que quedó afuera de la convocatoria a la Selección Argentina de cara a los duelos contra Chile y Colombia por las fechas 7 y 8, respectivamente, de las Eliminatorias CONMEBOL con rumbo al Mundial de 2026.

De esta manera, continuará ligado al elenco que conduce Daniele De Rossi, que según sus propias declaraciones, no quería desligarse del ex Juventus. Incluso, el futbolista solamente tenía pensado emigrar si aparecía la oferta de un club que forme parte de la próxima edición de la UEFA Champions League. Pese a esta postura, eran los directivos quienes querían desligarse de la Joya.

El elevado salario que posee en AS Roma es lo que llevaba a Dan Friedkin (presidente) a tomar la drástica medida de venderlo: hasta junio de 2025, fecha en la que finalizará su contrato, percibirá un importe de 7,5 millones de euros más dos en variables, y en el caso de que afronte el 50% de encuentros oficiales, su estadía se extenderá hasta mediados de 2026.

Paulo Dybala continuará en AS Roma.

El posteo de Dybala tras confirmar su continuidad en AS Roma

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista argentino de 30 años realizó un posteo en el que le agradeció a AS Roma por todo el cariño, además de que le indicó a los fanáticos que se verán las caras el domingo, cuando enfrenten a Empoli por la segunda jornada de la Serie A.

De Rossi habló del futuro de Dybala

Daniele De Rossi, ante los rumores de una posible salida de Dybala, en los últimos días expresó que “cuando me preguntaron si había alguien a quien había que tener atado de pies y manos en Roma, dije que no. Cualquiera que quiera irse es libre de hacerlo. Los que están aquí son todos jugadores de Roma, luego veremos qué pasa, pero lo que digo no en base a él ni a los rumores que leo“.

Los objetivos que se planteó Roma para la temporada 2024/2025

Roma, conducida por Daniele De Rossi, sueña con volver a adjudicarse el Scudetto. Es que ya pasaron más de 20 años, dado que la última vez que lo consiguió fue en la temporada 2000/2001. Pero no es el único objetivo. Además buscará hacerse con la Copa Italia y con la Europa League (comenzará su participación en la Fase de Liga).