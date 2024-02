No será Rafa Márquez: Deco descartó a los principales candidatos para dirigir al Barcelona

Una semana ha pasado desde que Xavi siguió los pasos de Jurgen Klopp y anunció su salida del Barcelona a final de temporada. Claro, la carrera de Xavi como entrenador no ha sido lo que la del alemán, y mucho menos lo que fue la suya propia como futbolista del club. Aún así, el club culé tiene un duro drama frente a este anuncio, y se tiene que poner en búsqueda de un nuevo DT.

Muchos nombres han emergido estos días como posibles reemplazantes de Xavi, el mencionado Klopp fue uno de ellos, aunque se encargó de confirmar que no sería él quien tome el puesto. Y ahora el director deportivo blaugrana, Deco, descartó a los otros tres principales nombres: Rafa Márquez, José Mourinho y Thiago Motta.

Tres nombres con una historia pasada -y presente- con el Barcelona, Rafa Márquez fue futbolista del club y hoy dirige al filial, Thiago Motta también vistió la camiseta culé y José Mourinho no sólo fue el rival del Barcelona de Guardiola, sino que sirvió como entrenador asistente en sus comienzos en la profesión. Sin embargo, si nos guiamos por los dichos de Deco, ninguno de ellos será el próximo DT del club.

Los motivos de Deco para descartar a cada uno

En una reciente entrevista, Deco se encargó de hablar de cada uno de estos tres entrenadores; destacó a todos ellos por su labor y actualidad, pero descartó sus posibilidades de dirigir al primer equipo.

Sobre Rafa Márquez, la primera opción para muchos, destacó que “está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club”, pero en el único caso que tomaría el cargo es en condición de ‘urgencia’. “La decisión del futuro es algo que en lo que hay que ir con bastante más análisis”, explicó.

El siguiente en ser descartado por Deco fue Mourinho: “Es mi amigo, pero no he hablado con José en un largo tiempo”, declaró, demostrando que está fuera de la ecuación. Finalmente, Thiago Motta siguió el mismo camino: “No vi muchos partidos del Bolonia por los viajes. Sigo a otros equipos. Se que le está yendo bien, pero no ha y nada con él”, sentenció.

Las opciones que quedan

Con los descartes hechos por Deco y sin demasiados nombres que resuenen para reemplazar a Xavi, quien sí tiene varias opciones es la IA. Sí, ChatGPT se animó a dar sus opciones de posibles candidatos al banquillo del Barcelona y con nombres sorprendentes.

En primer lugar aparece, por supuesto, Pep Guardiola, aunque por su presente en el Manchester City, parece imposible un regreso de quien es considerado como el entrenador del mejor equipo de la historia del club. Sorprendentemente es el único ex Barcelona en aparecer en la lista.

Otros nombres mencionados por ChatGPT, unos más improbables que otros, son los de Marcelo Bielsa, Xabi Alonso, Erik ten Hag, Roberto Martínez, Giovanni van Bronckhorst y Julian Nagelsmann. En cualquier caso Deco tendrá un arduo trabajo para conseguir a un nuevo entrenador que encabece el proyecto del Barcelon a partir de la próxima temporada.