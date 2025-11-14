Tras debutar en la Selección Argentina, Panichelli le envió un mensaje a Scaloni de cara al Mundial 2026: “Siento que tengo cualidades”

Joaquín Panichelli vivió un día especial en el amistoso frente a Angola. El delantero del Racing de Estrasburgo, una de las grandes apariciones del fútbol europeo en esta temporada, sumó sus primeros minutos con la Selección Argentina al ingresar desde el banco cuando el partido ya tenía estampado el 2-0 definitivo en el marcador. Un estreno breve, pero suficiente para marcar el inicio de un sueño: el Mundial 2026.

Después del encuentro, Panichelli habló con TyC Sports y no ocultó su emoción por este paso en su carrera. “Al final, es un sueño poder estar acá. Hoy me tocó sumar minutos. Una alegría increíble de poder estar y sumar minutos”, expresó el atacante, que salió de las inferiores de River, dio sus primeros pasos en el fútbol español y hoy lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 9 conquistas en 12 partidos.

Consultado por sus características de juego, el cordobés de 23 años soltó una descripción que podría resonar en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Su perfil se presenta, a priori, como una valiosa variante táctica, distinto al de los dos delanteros inamovibles de la Selección: Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Mientras ellos suelen involucrarse en el juego y asociarse, Panichelli se define como un especialista del área. “Me considero más un 9 de área, siento que tengo cualidades y lo puedo hacer bien, con garra, me gusta eso de pelear y chocar también”, remarcó.

El ingreso del ex River se a los 41 minutos del complemento, nada menos que en reemplazo de Lionel Messi. Apenas tuvo tiempo para participar en un par de jugadas, pero su gran premio llegó antes al vivir su primera citación al combinado nacional.

Incluso, el propio Panichelli confesó que se lleva un recuerdo imborrable: se sacarse una foto con Messi. “Me crié viéndolo durante tanto tiempo, poder estar acá y verlo en persona, no solamente a él, sino a todos los monstruos que están acá, es muy lindo. Le pedí una foto, muy lindo poder compartir estos momentos con él”, reconoció.

Con las anécdotas en la valija, Panichelli regresa a Francia con una misión clara: sostener su nivel, seguir haciendo goles y mantenerse en el radar de Scaloni en la la carrera hacia el Mundial 2026.

