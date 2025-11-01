Es sensación en Europa, Scaloni lo sigue para la Selección y podría ser compañero de Lamine Yamal en Barcelona

Desde el inicio de la temporada, Joaquín Panichelli se convirtió en furor en la Ligue 1. Con sus buenos rendimientos en Racing de Estrasburgo, el surgido de las divisiones inferiores de River estuvo en boca de todos, y es por eso que podría ser citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Más allá de una posible convocatoria a la Albiceleste, el delantero de 23 años también empezó a sonar en importantes clubes de Europa. Primero, Milan se mostró interesado pensando en el mercado de pases de invierno, que será en enero, y ahora otro gigante está tras sus pasos.

Según lo informado por el medio Mundo Deportivo, Barcelona está siguiendo a Panichelli y lo considera como una opción “buena, bonita y barata” para jugar en esa posición. Además, agregaron que en el Blaugrana consideran que tiene características similares a Julián Alvarez, a quien quisieron fichar tiempo atrás.

“Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo. Su reciente tanto de chilena, en competición europea, ha dado la vuelta al mundo, pero lo que impresiona son sus cifras goleadoras en la Ligue 1”, explicó la fuente citada anteriormente sobre el motivo por el que el elenco catalán lo tiene en carpeta.

Cabe destacar que el Blaugrana conoce de cerca al ex River, debido a que este tuvo un paso por Alavés y Mirandés de este país. Es por eso que si lo fichan, el argentino no tendrá demasiado proceso de adaptación. En su última temporada en la segunda división española, fue el segundo máximo goleador del certamen y por eso Racing de Estrasburgo pagó 16 millones por él.

A lo largo de esta temporada, Panichelli explotó su capacidad como centrodelantero, más posicionado en el área, y esto le trajo resultados inmediatos. En la Ligue 1 es actualmente el máximo artillero, y ya le convirtió a equipos importantes como PSG, a quien le hizo un doblete, así como también al Olympique de Lyon.

Los números de Joaquín Panichelli en la temporada

En la temporada 2025/26 el delantero argentino de 23 años lleva disputados un total de 13 partidos entre Ligue 1 y UEFA Conference League. En los mismos, convirtió 10 goles y no aportó asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 901 minutos en cancha.

