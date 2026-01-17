Silbaron a la mayoría de los jugadores de Real Madrid: ¿Qué pasó cuando nombraron a Mastantuono?

Franco Mastantuono y Real Madrid volvían al estadio Santiago Bernabéu después de una semana absolutamente cargada de noticias. Tras la salida de la Xabi Alonso y de la eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete, Álvaro Arbeloa y sus pupilos juegan ante Levante por LaLiga en un contexto absolutamente extraño en los últimos casi 20 años para el conjunto merengue. Así fue la reacción de la afición en un ambiente más que caldeado en la previa.

La previa del encuentro era uno de los contextos más caldeados en la historia del Real Madrid a corto plazo. Desde hace más de 12 meses que el conjunto de la capital española no levanta títulos oficiales. Muchos jugadores se encuentran en deuda y los chiflidos que se habían dado a lo largo de las últimas semanas en choques como frente a Celta de Vigo, Betis o Sevilla, poco a poco fueron llevando a un punto inesperado para un proyecto con un presupuesto mayor a los 1000 millones. Esta tarde frente al equipo de la Comunidad Valenciana tocaba pasar factura.

Desde el calentamiento los jugadores vivieron silbidos de los hinchas merengues. Descontento total y sin nombres que se salvasen para una hinchada que lleva más derrotas que grandes alegrias en el último tiempo. En el anuncio de la megafonía de los onces, Franco Mastantuono fue silbado por un buen grupo de aficionados del club. Eso sí, ni mucho menos como los Vinicius, Belingham o Fede Valverde, principales dianas de la grada del estadio. Ambiente caliente y donde solo los pibes, Gonzalo como Asencio, se salvaron a nivel general.

No han sido ni mucho menos horas tranquilas para un Real Madrid que en poco más de 72 horas perdió su primer entrenador. Era la gran apuesta de la Junta directiva comandada por Florentino Pérez. Xabi Alonso se marchó apenas 230 días después para tomar un barco al que nunca pudo transmitirle sus ideas futbolísticas. La ausencia de feeling con el vestuario, vital en este sentido. Su marcha después de la derrota en la final de la Supercopa de España, el inicio de un contexto donde por primera vez en casi 16 años, se rozan dos campañas seguidas sin títulos.

Mastantuono, titular en la eliminación del pasado miércoles ante Albacete, también tuvo su momento frente a las gradas de un Bernabéu dividido en cuanto a opiniones se refiere sobre el mal momento del equipo. Unos apuntan a jugadores, otros a directivos y en el medio se encontraba un encuentro ante Levante donde la capital española señaló a los culpables de la última semana.

