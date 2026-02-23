UEFA designó a un árbito para Real Madrid vs. Benfica que tuvo su polémica con Gianluca Prestianni

El Real Madrid vs. Benfica muy posiblemente sea el cruce más caliente de la Champions League 2025/2026. Si bien apenas se pone en juego el pase a los Octavos de Final, el clima que se generó en la ida en Da Luz entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, y que se extendió al resto de los protagonistas, seguramente se verá potenciado en la vuelta que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Encima la UEFA, para el partido que definirá la serie este miércoles 25 de febrero desde las 21:00 horas de Europa de Central, informó este lunes que designó a un árbitro que aumenta a un más la controversia, puesto que tiene un antecedente reciente, cuanto menos polémico, con el jugador argentino.

Se trata del esloveno Slavko Vincic, quien tuvo a cargo el enfrentamiento que protagonizaron Benfica y Chelsea en el Bank of America Stadium de Charlotte por los Octavos de Final del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, en el cual, expulsó a Gianluca Prestianni (con doble amarilla) en el primer minuto del tiempo extra.

En la jugada que detonó la expulsión, se ve que el ex Vélez va a disputar una pelota y apenas toca a Levi Colwill, que al sentir el contacto cae desplomado. De hecho, el propio Prestianni pidió revisión del VAR para que Vincic constatara la acción y corrigiera su decisión, pero no hubo lugar a la revisión.

El momento que Vincic expulsa a Prestianni.

Con 10 futbolistas, al Benfica se le hizo cuesta arriba aguantar al Chelsea que terminó ganando el duelo por 4 a 1, dando así uno de los pasos firmes en el camino que lo llevó al título en el MetLife Stadium (venció en la Final por 3 a 0 al París Saint-Germain).

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que este 25 de febrero, Prestianni y Vincic volverán a verse las caras, en un compromiso en el que el oriundo de Ciudadela tendrá los ojos del mundo encima.

ver también El delantero de la Champions League que puede jugar para Argentina, pero que prefiere a Italia

ver también La visibilidad que consiguió Gianluca Prestianni gracias a su altercado con Vinícius

Benfica habría advertido a la UEFA que tomará medidas si no están dadas las condiciones de seguridad para Gianluca Prestianni y el resto de sus jugadores

Según A Bola, Benfica ya advirtió que estará registrando cada uno de los momentos que dure su estancia en el Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los Play Off de la Champions League. En caso de ver algún hecho que atente contra la seguridad de Gianluca Prestianni o el resto de los jugadores será presentada la denuncia ante la UEFA.

Publicidad