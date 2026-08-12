A más de dos años de su salida de Barcelona, el entrenador español vuelve a tomar un desafío, su primero en el plano internacional.

Pasó el Mundial 2026 y también las vacaciones de los protagonistas. Con ello, inició un nuevo ciclo hacia la cita del 2030 y las federaciones tienen importantes decisiones que tomar. La Selección de Países Bajos se movió rápido y ya tiene nuevo entrenador.

Xavi Hernández tomará las riendas de la Naranja Mecánica, ocupando el puesto que tuvo Ronald Koeman en la última cita mundialista. La eliminación en 16avos de final ante Marruecos obligó a la KNVB a cambiar el rumbo del proyecto y ya anunció al catalán como nuevo DT.

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la Selección Masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, confirmó la federación neerlandesa.

De esta manera, Xavi vuelve a la actividad en los bancos de suplentes tras dos años de parate en su carrera. Su último desafío había sido nada menos que Barcelona hasta el final de la temporada 2023-24 y luego de permanecer allí durante tres campañas.

Anteriormente, e inmediatamente tras su retiro, se había desempeñado como el entrenador de Al-Sadd de la Liga de Qatar, equipo que también representó con los pantalones cortos en el último tramo de su carrera.

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