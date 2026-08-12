Golpe en Victoria: Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los Ciudadanos se impusieron por la mínima por el gol de Franco Pizzichillo y la serie se cierra en Uruguay el próximo miércoles.

Este miércoles por la noche, Montevideo City Torque venció 1-0 a Tigre por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con el gol de Franco Pizzichillo en el comienzo del segundo tiempo, los Ciudadanos se impusieron por la mínima en el Estadio Jose Dellagiovanna y buscará cerrar la serie aprovechando la localía.

TIGRE NO PUDO DESPEJAR Y LLEGÓ EL PRIMERO DE MONTEVIDEO CITY TORQUE: Pizzichillo estampó el 1-0 en Victoria por la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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De esta manera, el conjunto charrúa ganó en Argentina apenas por un tanto, a pesar de que Felipe Zenobio fue determinante para que el resultado no sea abultado y la llave aún esté abierta a falta de 90 minutos. Pese al empuje constante por estar en inferioridad en el marcador, el elenco de Victoria no pudo torcer la historia y culminó en derrota.

La revancha será el próximo miércoles por la noche en territorio uruguayo, donde Tigre intentará dar vuelta la serie y Montevideo City Torque pretende liquidar todo lo antes posible. Un dato importante a tener en cuenta es que el ganador irá contra Cienciano o Botafogo, según qué equipo se impone en los compromisos a disputar entre sí.

El equipo titular de Tigre ante Montevideo City Torque. (Getty Images)

Cabe recordar que el Matador no pudo contar con Ignacio Russo ya que debió cumplir la fecha de suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas durante la edición. En ese sentido, regresará para el cotejo de vuelta y será clave su retorno porque es el goleador del plantel. Además, vale resaltar la reciente venta de David Romero, que arribó a Parma por 10 millones de dólares.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026