De más está decir que Lamine Yamal acaparó por completo el mundo del fútbol. Desde su tremenda irrupción como profesional, se ganó la atención absolutamente todos por su impresionante nivel individual. En ese preciso contexto, vale resaltar que Xavi Hernández fue el encargado de hacerlo debutar y ahora lo llenó de elogios y hasta lo comparó con Lionel Messi y Neymar Júnior.

Con 18 años recién cumplidos, el chico sensación que brilla con la camiseta de Barcelona y la Selección de España, es destacado por las grandes figuras de las últimas décadas. Lejos de ser una casualidad, es el reconocimiento que muchos cracks le hacen al segundo mejor futbolista del planeta, según lo estipuló la revista France Football en la reciente entrega del Balón de Oro.

Lo cierto es que uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos se encargó de enaltecer la figura del híper talentoso formado en La Masía. “Es un elegido“, sentenció en primera instancia sobre sus impactantes condiciones técnicas. Pocos segundos más tarde, agregó: “Podría ser uno de los genios de la historia del fútbol y depende de él, de su ambición, de su pasión”.

No solamente soltó ese fuerte elogio que lo enmarca en un lote privilegiado, sino que además redobló su apuesta y lo equiparó con dos astros del fútbol. Sobre sus inicios junto al plantel profesional de Barcelona, Xavi recordó cómo era en los entrenamientos y reveló: “Con 15 o 16 años hacía cosas especiales, cosas que solo verías hacer a Neymar, Messi, jugadores de ese calibre”.

Lamine Yamal tras convertirle un gol a Inter de Milán en la UEFA Champions League 2024/25. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex volante y actual director técnico amplió su discurso al respecto. “Lo vi listo y no tuve miedo. Él tampoco tenía miedo, no tenía complejos, puede marcar la diferencia; lo que hace a su edad es maravilloso”, detalló en cuanto a la decisión de hacerlo debutar con solamente 15 años en un equipo gigante como Barcelona.

Además, en referencia a cómo se destacaba en las prácticas de fútbol formales que se hacían cuando era el entrenador del conjunto blaugrana, el ex socio de Messi y Neymar, entre tantos otros, añadió: “Regateaba a profesionales, e incluso en los entrenamientos, en el cuerpo técnico nos preguntábamos a menudo quién era el mejor, y prácticamente todos los días, o casi, era él”.

Xavi Hernández y Lamine Yamal, cuando coincidieron en Barcelona. (Getty Images)

Los números de Lamine Yamal en Barcelona

Desde su temprano debut el 29 de abril de 2023, Lamine Yamal disputó un total de 111 partidos oficiales con la camiseta de Barcelona. En ese lapso, convirtió 27 goles y repartió 38 asistencias, siendo la gran mayoría de ellos durante la última temporada. Además, conquistó 4 títulos domésticos: LaLiga 2023 y 2025, más la Copa del Rey 2025 y Supercopa de España 2025. Y con solo 18 años…

