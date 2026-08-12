PSG derrotó a Aston Villa y es el campeón de la Supercopa de Europa

Con goles de Kvaratskhelia y Doué, el equipo de Luis Enrique se impuso por 2-1 y cosechó otro título. Madjo anotó para los ingleses.

Este miércoles, en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, Paris Saint-Germain y Aston Villa se encontraron frente a frente bajo la órbita de la trascendental Supercopa de Europa. Un partido que, como no podía ser de otra manera, acaparó la atención de propios y extraños a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo.

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No es un detalle menor que los comandados estratégicamente por Luis Enrique acudieron a esta gran final por el hecho de haberse coronado en la última edición de la UEFA Champions League. Por su parte, los británicos, donde militan Dibu Martínez, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, lo hicieron por haberse coronado en la UEFA Europa League.

En medio de ese panorama, el primero en pegar realmente fuerte en el partido fue el principal candidato para quedarse con el título. Sí, el poderoso combinado francés abrió la cuenta cuando transcurrían jugados 20 minutos del primer tiempo, gracias a una muy buena intervención del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia abrió la cuenta

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ ZAPATAZO!! Khvicha Kvaratskhelia hizo su jugada típica y sacó un derechazo TOP para vencer a Marco Bizot y marcar el primero de PSG ante Aston Villa en la Supercopa.



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Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery no bajaron los brazos en ningún momento y tuvieron su merecida recompensa cuando se jugaban 45 minutos de dicho período inicial y el descanso ya se avecinaba en Austria. El sorprendente Brian Madjo, de solamente 17 años de edad, apareció por el segundo palo y estampó el 1-1.

Madjo lo empató para Aston Villa

¡HAY PARTIDO EN AUSTRIA! McGinn sacó un gran centro y Brian Madjo definió a la perfección para el 1-1 de Aston Villa ante PSG.



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Posteriormente, a los 16 minutos de la etapa complementaria, Paris Saint-Germain volvió a ponerse en ventaja para acercarse, una vez más, a un nuevo título. Désiré Doué, con una muy buena resolución, puso el 2-1 para los de Luis Enrique. Cabe destacar que la maniobra tuvo que ser revisada por la tecnología para convalidarse.

Doué marcó el segundo de PSG

¡CLARO, DESIRÉ! DOUÉ picó solo en velocidad y, tras un gran pase de Dembélé, marcó el 2-1 de PSG sobre Aston Villa en la Supercopa de Europa. El tanto se revisó y se convalidó.



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Finalmente, esa mínima ventaja en favor de Paris Saint-Germain se mantuvo hasta el pitazo final. Cabe destacar que los franceses se transformaron en bicampeones de esta competición: en 2025 ya habían gritado campeón al derrotar a Tottenham Hotspur en la gran final, al cabo de un empate 2-2 que luego derivó en la definición por penales.