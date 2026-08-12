Platense vs. Coquimbo Unido, EN VIVO y ONLINE por la Copa Libertadores: alineaciones y minuto a minuto

En Vicente López, el equipo dirigido por Martín Palermo se presenta bajo la órbita del partido de ida de los octavos de final del certamen continental.

Este miércoles, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Platense se encuentra frente a frente con Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Ciudad de Vicente López. Un compromiso absolutamente histórico para un Calamar que sueña con más.

La Copa Libertadores se mira a través de Disney+

Cabe recordar que el combinado argentino logró meterse en esta instancia definitoria del destacado certamen continental luego de terminar en el segundo escalón del Grupo E. Allí, Corinthians terminó en el primer puesto, Independiente Santa Fe en el tercero y Peñarol en el cuarto.

Por su parte, Coquimbo Unido supo dar el gran golpe sobre la mesa en la fase de grupos de la Copa Libertadores, puesto que culminó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo B. Los chilenos dominaron una zona también compuesta por Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

Cómo ver Platense vs. Coquimbo Unido

El partido entre Platense y Coquimbo Unido, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, se puede visualizar a través de las pantallas de Disney+ y Fox Sports.

Las alineaciones de Platense y Coquimbo Unido

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El cuadro de la Copa Libertadores