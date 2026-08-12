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Atlético Tucumán vs. Independiente, EN VIVO y ONLINE por la Copa Argentina: alineaciones y minuto a minuto

El Decano y el Rojo miden fuerzas en Rosario con el objetivo en común de meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán e Independiente, frente a frente.
© GettyAtlético Tucumán e Independiente, frente a frente.

Con el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario como escenario, este miércoles, Atlético Tucumán e Independiente se encuentran frente a frente en el marco de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina.

El conjunto del norte argentino, actualmente dirigido por Julio Falcioni, llegó a esta instancia del certamen doméstico luego de dejar en el camino a Sportivo Barracas en 32avos de final (2-1) y posteriormente a Talleres de Córdoba en 16avos de final (3-0).

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Paralelamente, el Rojo de Avellaneda, comandado por Gustavo Quinteros, logró meterse en esta etapa de la Copa Argentina como consecuencia de haber tumbado a Atenas de Río Cuarto en 32avos de final (4-2) y más tarde a Unión de Santa Fe en 16avos de final (2-0).

Cómo ver Atlético Tucumán vs. Independiente

El partido entre Atlético Tucumán e Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, se puede visualizar a través de la pantalla de TyC Sports.

Las alineaciones de Atlético Tucumán e Independiente

Minuto a minuto

El cuadro de la Copa Argentina

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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