Atlético Tucumán vs. Independiente, EN VIVO y ONLINE por la Copa Argentina: alineaciones y minuto a minuto

El Decano y el Rojo miden fuerzas en Rosario con el objetivo en común de meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario como escenario, este miércoles, Atlético Tucumán e Independiente se encuentran frente a frente en el marco de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina.

El conjunto del norte argentino, actualmente dirigido por Julio Falcioni, llegó a esta instancia del certamen doméstico luego de dejar en el camino a Sportivo Barracas en 32avos de final (2-1) y posteriormente a Talleres de Córdoba en 16avos de final (3-0).

Paralelamente, el Rojo de Avellaneda, comandado por Gustavo Quinteros, logró meterse en esta etapa de la Copa Argentina como consecuencia de haber tumbado a Atenas de Río Cuarto en 32avos de final (4-2) y más tarde a Unión de Santa Fe en 16avos de final (2-0).

Cómo ver Atlético Tucumán vs. Independiente

El partido entre Atlético Tucumán e Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, se puede visualizar a través de la pantalla de TyC Sports.

Las alineaciones de Atlético Tucumán e Independiente

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El cuadro de la Copa Argentina