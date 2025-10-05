No es Andrés Iniesta: Xavi Hernández no tuvo dudas y eligió al único mediocampista mejor que él

A lo largo de 17 temporadas, Xavi Hernández escribió varias de las páginas doradas en la historia de Barcelona. El mediocampista se posicionó como uno de los mejores del planeta en su posición por lo logrado con el combinado catalán y con la Selección de España.

El ahora entrenador, que ya tuvo la chance de sacar campeón al culé, además de Al-Sadd, tuvo decenas de compañeros de lujo, pero también supo enfrentarse a algunos de los rivales más temibles que se destacaron en toda la historia del fútbol.

En ese contexto, a Xavi le propusieron participar en una dinámica en la que debía quedarse callado hasta que le nombraran a un mediocampista mejor que él. Aunque sonaron figuras de talla mundial, el nombre de Andrés Iniesta no llegó a aparecer antes de que el DT destacara a una leyenda de Real Madrid.

Arda Guler, Kobbie Mainoo, Gavi, Eduardo Camavinga, Pablo Barrios, Tijjani Reijnders, Fermín López, Federico Valverde, Martín Zubimendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Pedri y Kevin De Bruyne fueron los primeros volantes mencionados.

Todos ellos pasaron ante el silencio de Xavi Hernández. Fue a partir de allí dónde las dudas invadieron al exmediocampista, que comenzó a hacer gestos para destacar lo parejos que eran esos duelos.

Andrea Pirlo, Frank Lampard, Steven Gerrard y Claude Makelele pasaron con lo justo ante las dudas de Xavi. Sin embargo, el nombre de Zinedine Zidane terminó con el silencio de la leyenda española, que reconoció al francés como el mejor mediocampista mencionado, incluso mejor que él.

Los números de Xavi Hernández en Barcelona

En su extenso ciclo con el club catalán, el exvolante disputó un total de 767 compromisos entre todas las competencias, con un saldo de 85 goles y 184 asistencias. En cuanto a títulos, sumó 25 con Barcelona, dónde destacan 4 ediciones de la Champions League.

