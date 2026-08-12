Con la vuelta de Messi, Inter Miami cayó ante León y se quedó afuera de la Leagues Cup

Tras el fallecimiento de su padre, el argentino retornó al equipo, ingresó en el complemento, pero no pudo evitar una casi inevitable eliminación.

Por la tercera fecha de la Leagues Cup, Inter Miami cayó por 3-2 este miércoles ante León en el Nu Stadium con transmisión de Apple TV. Lionel Messi formó ingresó en el complemento y recibió una ovación luego de lo que fue el fallecimiento de su papá.

Con esta derrota, el elenco dirigido por Guillermo Hoyos se quedó afuera del certamen de CONCACAF, en el que debía ganar por goleada y esperar por otros resultados para soñar con una remota clasificación a los cuartos de final.

El gol de Arcila para León: 3-2

¡Voltereta de La Fieeeraaa! 🦁⚽ Gran jugada colectiva de @clubleonfc, Cambindo le dejó un gran pase y Daniel Arcila no perdonó para poner el 2-3 y firmarse el doblete #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/h1kTjBnZld — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

El gol de Domínguez para León: 2-2

El gol de Bright para Inter Miami: 2-1

¡GOOOL de @InterMiamiCF ante León!



Yannick Bright define con un remate de zurda.



El equipo busca una victoria y goleada para seguir soñando con @LeaguesCup. pic.twitter.com/mJF3BTDWGu — MLS Español (@MLSes) August 13, 2026

El gol de Arcila para León: 1-1

هدف التعادل للخصم . . pic.twitter.com/b1VcXfWkRw — Messi World (@M10GOAT) August 13, 2026

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Ingreso y ovación para Messi

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

El gol de Pintér para Inter Miami: 1-0

Rodrigo De Paul ➡️ Ian Fray ➡️ Daniel Pinter



19-year-old Pinter scores his first goal for @InterMiamiCF against Leon. pic.twitter.com/lc3FOk23Xh — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Minuto a minuto

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Las formaciones de Inter Miami y León

INTER MIAMI: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Lovends Delinois y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

LEÓN: Oscar García; Iván Moreno, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas, Sebastián Santos; Iván Rodríguez, Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Jordi Cortizo. DT: Javier Gandolfi.

La tabla de la Leagues Cup 2026

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