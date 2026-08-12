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LEAGUES CUP

Con la vuelta de Messi, Inter Miami cayó ante León y se quedó afuera de la Leagues Cup

Tras el fallecimiento de su padre, el argentino retornó al equipo, ingresó en el complemento, pero no pudo evitar una casi inevitable eliminación.

Messi, de regreso con Inter Miami.
© GettyMessi, de regreso con Inter Miami.

Por la tercera fecha de la Leagues Cup, Inter Miami cayó por 3-2 este miércoles ante León en el Nu Stadium con transmisión de Apple TV. Lionel Messi formó ingresó en el complemento y recibió una ovación luego de lo que fue el fallecimiento de su papá.

Con esta derrota, el elenco dirigido por Guillermo Hoyos se quedó afuera del certamen de CONCACAF, en el que debía ganar por goleada y esperar por otros resultados para soñar con una remota clasificación a los cuartos de final.

+ Seguinos en

El gol de Arcila para León: 3-2

El gol de Domínguez para León: 2-2

El gol de Bright para Inter Miami: 2-1

El gol de Arcila para León: 1-1

Ingreso y ovación para Messi

El gol de Pintér para Inter Miami: 1-0

Minuto a minuto

Las formaciones de Inter Miami y León

INTER MIAMI: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Lovends Delinois y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

LEÓN: Oscar García; Iván Moreno, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas, Sebastián Santos; Iván Rodríguez, Daniel Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; Jordi Cortizo. DT: Javier Gandolfi.

La tabla de la Leagues Cup 2026

Datos clave

  • Lionel Messi inició en el banco de suplentes tras el fallecimiento de su padre.
  • Inter Miami y León disputan la tercera fecha en el Nu Stadium.
  • Apple TV transmitirá en vivo el partido de la Leagues Cup.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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