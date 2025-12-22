Es tendencia:
Cumbre Xeneize: el particular encuentro entre Franco Colapinto y Carlos Tevez en un partido de pádel

El piloto de Fórmula 1 y el Apache coincidieron en sus vacaciones por Buenos Aires y aprovecharon para mostrar su pasión alternativa.

Por Bruno Carbajo

Tevez y Colapinto, compañeros en un partido de padel.
© CapturaTevez y Colapinto, compañeros en un partido de padel.

Mientras los motores de la Fórmula 1 descansan y la pelota de fútbol se detiene, las figuras del deporte argentino aprovechan para regresar a casa y disfrutar de sus pasiones alternativas. En este contexto veraniego, Nordelta fue el escenario de una cumbre que no pasó desapercibida por los hinchas de Boca: Franco Colapinto y Carlos Tevez se juntaron para despuntar el vicio con un partido de pádel.

El encuentro, que tuvo lugar este fin de semana en el World Padel Center, mostró cierta química entre el piloto de Alpine y el ídolo xeneize, actual entrenador de Talleres de Córdoba. No es un secreto que el joven de Pilar es un fanático confeso del club de la Ribera, por lo que compartir cancha con el Apache tuvo un sabor especial. Aunque no todo fue redondo: estuvieron en equipos diferentes.

De todas formas, la relación entre Tevez y Colapinto entre ambos no es nueva. El vínculo se forjó públicamente hace poco más de un año, durante el Gran Premio de Las Vegas 2024. En aquella oportunidad, Carlitos viajó a Estados Unidos y visitó el box de Williams para alentar al pilarense. Ahora, lejos del glamour de la Ciudad del Pecado y con un clima mucho más relajado, cambiaron el asfalto y los boxes por el césped sintético y las paletas.

Tweet placeholder

Vacaciones activas antes del regreso a las pistas

Este momento de distensión es clave para Colapinto, quien se encuentra en la cuenta regresiva a cambiar el chip rápidamente para encarar la temporada 2026 con Alpine.

El calendario ya está marcado para el piloto argentino: el 23 de enero será la presentación oficial de la nueva imagen de Alpine en Barcelona. Pocos días después, del 26 al 30, tendrá su primer contacto real con el monoplaza en un testeo privado en el circuito de Montmeló. Será el inicio de una era técnica revolucionaria para la F1 (autos más chicos y combustibles sintéticos), que tendrá su largada oficial el 8 de marzo en el GP de Australia. Pero por ahora, la única velocidad que le importa a Franco es la de la pelota de pádel junto a Carlitos.

Datos clave

  • Franco Colapinto y Carlos Tevez compartieron un partido de pádel en Nordelta.
  • El piloto de Alpine se reencontró con el ídolo de Boca tras su cruce en Las Vegas 2024.
  • El 23 de enero presentarán el auto y el 8 de marzo comenzará el campeonato en Australia.
